政總職員突要女同事除衫　稱躁狂發作脫非禮罪　須還柙取精神報告

在政府總部工作的一名男文員，上班期間與一名女同事單獨共處一室時，多次要求女方「除衫」，女方未跟隨後突緊捉女方雙手，不讓她離開。男文員早前否認非禮等罪受審，案件今（5日）在東區法院裁決。暫委裁判官布喜后指，任何正常人必定將被告行為視為非禮，但接納被告受抑壓躁狂症影響下犯案，裁定他非禮罪不成立，惟考慮到被告的精神狀態有機會危害他人，下令將他還柙以索取兩份精神科報告，並把案件押後至8月19日，以決定須否判處被告入醫院令。



被告陳德俊，30歲，被控於2021年8月2日，在香港香港金鐘添美道2號政府總部25樓政府經濟顧問辦公室猥褻侵犯女子X。他另被控一項屬交替控罪的企圖非禮罪。

被告陳德俊被指在政府總部工作時非禮一名女子，經審訊脫非禮罪。（資料圖片）

十年前曾患抑壓躁狂症

布官裁決時指，接納被告自2012年起患有抑壓躁狂症，曾強制入院接受治療，之後病情穩定，直至2021年7月病發。至於被告稱當日因害怕因失眠影響工作，過量服用5倍穩定劑及8倍抑鬱藥物，但他不曾向警方提及，事隔兩周才向醫生披露，甚至能清楚說出過量劑量，認為說法有待商確。

與事主獨處一室時要求女方脫衣

布官續指，被告當日事發時關上房門，在孤男寡女下叫事主X脫衣。在X開門之際，被告仍鍥而不捨，捉住X的手約20秒，任何正常人必定將此行為視為非禮。惟辯方精神科專家指，即使被告當時未服用過量藥物，在病發的情況下仍會出現輕度急性認知錯亂，或出現半醉酒行為。

入院時曾出現失常行為

布官最後指，被告當時眼神迴避、沉默、反應慢，此均為輕度急性認知錯亂的徵狀。加上，被告入院時亦曾出現失常行為，他患有精神疾病長達10年，期間一直奉工守法，案發時亦在政總工作了8個月，與X一直相安無事，卻在光天化日間鎖門欲非禮X，行為非常之怪異，認為法庭對其犯罪意圖存疑，終裁定其罪脫。

案件編號：ESCC1665/2021