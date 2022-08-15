3個月大男嬰疑遭虐死　團體提醒家長謹慎選照顧者　可向社工求援

大角咀日前發生嬰兒死亡事件，一名年約3個月大的男嬰送院不治，身上有多處傷痕，警方事後拘捕兩名照顧者。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲今日（15日）在電台表示，若家長委托親戚朋友幫忙照顧年幼子女，應小心選擇合適的照顧者。家長有需要可尋求家庭服務中心的社工協助，並經社工評估轉介至社區支援。



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黃翠玲在港台節目《千禧年代》表示，若家長委托親戚朋友幫忙照顧年幼子女，應小心選擇合適的照顧者，包括考慮照顧者的家居環境、精神狀況、育兒經驗等。父母將子女交托予照顧者後亦要經常探望子女，了解其現況。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，以育嬰園為例，現時每區的照顧名額不等，照顧名額有限，供應不足，輪候時間平均長達半年。（資料圖片／黃舒慧攝）

探望時家長要多加留意子女身上是否有可疑傷痕、瘀傷或紅腫情況，並要了解造成這些損傷的原因。家長亦需同時留意子女對外界的反應。她強調，家長切勿掉以輕心，有懷疑可先交由自己照顧。

如家長不能交予親戚朋友照顧，可尋求家庭服務中心的社工協助，並經社工評估轉介至社區支援。家長亦可主動聯絡育嬰園、幼兒中心等暫托服務中心安置子女。以育嬰園為例，現時每區的照顧名額不等，照顧名額有限，供應不足，輪候時間平均長達半年。黃翠玲促請政府強對幼兒照顧的支援。