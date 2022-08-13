大角咀謀殺案│父母夜祭亡兒　後悔因工無暇照顧　1千元交友人暫託

大角咀發生謀殺案，一名交由一對夫婦託管的姓鄭3個月大男嬰，今日（13日）凌晨昏迷送院不治，身體多處瘀傷及灼傷，警方調查後拘捕35歲姓葉男報案人及其24歲姓林妻子，兩人涉嫌「謀殺」扣查。

鄭的親生父母今晚返回現場拜祭亡兒，兩人難忍喪子之痛相擁落淚。母親透露於月初因新工作分身不暇，將兒子交由被捕女子照顧，形容對方本性善良，惟指其夫曾涉嫌獨留兒子在家及向其動粗，後悔「我唔應該畀佢湊」。



父母晚上與友人返回富貴大廈西座現場拜祭兒子。（梁偉權攝）

3個月大男嬰不幸喪命。（受訪者提供）

喪命的3個月大男嬰鄭雨軒，父母今日晚上與友人返回大角咀富貴大廈西座現場拜祭亡兒，期間難忍喪子之痛相擁痛哭。鄭母林女士向《香港01》透露，愛子軒仔5月出生，她與鄭父未結婚，起初兩人未有工作可以照顧兒子，但於本月初起因兩人均找到倉務員工作，未能照顧兒子，因此將軒仔交給相識十多年的被捕女子代為照顧，並每月給她1千元費用代為照顧。

與女友人任「臨記」認識 稱其丈夫曾打子

林女士表示，她與女友人早年於任職電視台臨時演員時相識，認為女友人本性善良，懂得照顧小朋友。女友人曾透露其丈夫曾對軒仔動粗及獨留兒童在家，惟女友人保證「會幫我湊得好哋哋，會好錫佢」，因此決定將兒子繼續交兩人暫託。

探望時兒子「喊得多咗」未見傷痕

將軒仔交給兩人後，林女士指平常每逢星期日放假會探望兒子一次，但未有發現兒子身上有異樣及傷痕，惟感覺兒子「喊得多咗，但喊完就訓覺」。直至昨晚，友人夫婦突然致電林女士指男嬰不省人事，至今日凌晨3時已宣告死亡。林女士神情哀傷指，「我好後悔俾嗰仔佢湊，我唔應該俾佢湊」。

+ 1

社署：被捕人兒子交由親屬照顧

社署發言人表示，事件中不幸去世的男嬰的家庭並非社署跟進的個案，而兩名被捕人士的家庭則是非政府機構營運的綜合家庭服務中心（中心）跟進的個案。發言人又指據了解，被捕人士的兒子現已交由其親屬照顧，社署會繼續聯絡中心，並為涉事的家庭提供適切援助。