大角咀謀殺案｜男疑犯曾有虐兒前科　前晚煮飯問題大吵一場

大角咀3個月大男嬰軒仔疑遭虐殺致死慘案，代為照顧的姓葉（35歲）及姓林（24歲）夫婦涉嫌「謀殺」被捕。據悉，葉脾氣暴躁，曾有虐兒前科，林婦曾於fb寫下：「你可以唔要我地（哋），但唔該唔好虐待」，至前（12日）晚，二人又因煮飯問題爭執，翌日凌晨零時，林帖文發炮：「1個湊2個落住大雨好X好挽（玩）？定1個湊4個煮3餸1湯好好挽（玩）？」，個多小時後，軒仔即被發現遍體鱗傷昏迷屋內，最終傷重死亡。



3個月大男嬰軒仔不幸喪命。（受訪者提供）

涉嫌「謀殺」被捕的葉男與林婦目前仍被扣查，據了解，葉有讀寫障礙，曾讀英國一間寄宿學校，2011年，在港一間大型化妝品公司工作，現時從事物流業。林婦年輕時曾任電視台臨時演員，因而認識軒仔媽媽，她情路坎坷，與前度有一名幾歲大的兒子。

林婦遇上葉後，曾以為找到好歸宿，fb滿載二人甜蜜片段，曾把臂同遊大棠有機生態園、滿頭大汗吃辣雞等，她一度相信遇到幸福：「找到對的人就該停下來了，為左（咗）你我要好好生活，我不會再自殘，只想回到當初重新開始」。

去年10月，她與葉的骨肉出世，在fb寫下一段感謝丈夫的說話：「話咁快細仔出左世十日啦，老公好錫我同仔仔，好照顧我同仔仔，我知道我好依賴你但你都無嫌棄我，老公我愛你，有你愛惜我地我同仔仔都好幸福」。

今年2月5日，林批評丈夫虐待（網上圖片）

甜蜜日子走到盡頭卻是苦澀，今年2月5日，林批評丈夫虐待小朋友：「無論再講乜野（嘢） 已經唔會再變 唔係每件錯事講句對唔住就有用 兩個仔都係我身上掉下嘅一塊肉 你可以唔要我地 但唔該唔好虐待 我地都係人自然會有人憐愛」。

其後，兩人關係變差，4月，林埋怨：「曾經我真係好愛惜你，為左（咗）你嘅身體，煲再多嘅湯，你都唔去珍惜，我同你始終係兩個世界嘅人」，至6月24日，林又表示：「你繼續鬧我，我會越黎越成熟，你繼續應承完唔做，我會越黎越堅強」。面對妻子的批評，葉多次在fb認衰：「我知錯咗同已經好後悔」、「我唔會再好似之前咁對妳三個」。

最耐人尋味的是，軒仔出事前，兩夫婦曾大吵一場，昨（13日）凌晨零時27分，林婦在fb寫上：「唔該以後唔好指意我煮飯，1個湊2個落住大雨好X好挽（玩）？定1個湊4個煮3餸1湯好好挽（玩）？你無權批評我啲朋友，至小人地唔會挽（玩）X我」。

林婦昨凌晨零時帖文發炮丈夫。（網上圖片）

據了解，葉請了朋友回家吃飯，林婦冒雨買餸，做了一頓豐富晚餐，但最終該朋友爽約，兩人因此大吵一聲。至凌晨1時54分，葉報警指軒仔在單位內昏迷，送院搶救無效，法醫發現軒仔遍體鱗傷，右額近眼角位置，有4處約1厘米的瘀傷，左前臂、左小腿、右大腿及右腳背，均有多處約1至8厘米不等的灼傷，灼傷處冒出水泡，懷疑死因有可疑，旺角警區重案組接手調查，最終將兩人拘捕。