待遇晉升發展影響入行意欲　冀工程界改善工作條件環境增人才

人才供求差距日增，建造業人手不足問題越來越受關注，能否適時處理困局以應付未來數以千億元計的基建工程計劃甚為關鍵，否則公立醫院未來大型「十年發展計劃」、以致長遠醫療服務亦可能受影響。除了筆者在早前提及的「搶標」情況間接導致工程師等專業待遇被削弱外，業界在吸引人才入行方面亦需多下功夫，如改善初入行工程師的待遇及培訓以增加其歸屬感，相信有助援解人手緊絀問題。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



筆者上文曾提及，業界可考慮從五大綜合管理法則，包括「人（人手相關原因），機（使用的機器和工具）、物（所用材料）、法（工作方式或程序）、環（工作環境）」去改善行內整體發展，確保各大型基建項目能順利推展。其實除透過相關「法規」去改善招標和審標準則外，在關鍵的「人手」方面，業界在吸引「新血」入行方面亦需加把勁。

記得數十年前筆者就讀大學時，除了醫科外，土木等工程學系亦被形容為「神科」之一，因時值香港大興土木發展城市，加入工程行業有不錯待遇及前景，並不難吸引到人才入行。不過，時至今日醫科等成為準大學生心目中的「神科」，工程科反而被不少人視為「水泡」科目，他們或許會有錯覺，認為工程界工作環境未算理想，要向上流並不容易，影響了入行意欲。

真實情況卻並未如是，特別未來正值香港基建黃金時期，工程科目均能為畢業生提供非常有前途的出路，屬上佳之選。筆者認為政府聯同相關業界應向學生和家長做更多宣傳工作，令他們理解情況。另一方面，一般就讀工程學科目需先修讀物理科，部分學生或要平衡入讀各心儀學科的機會而不在中學選修物理，令原有良好條件攻讀工程科目的學生有所局限。

本港現時工務工程量雖向上增加，但同時有見新增移民家庭中不乏專業技術人士，新一輪轉職潮下，業界互搶人材屢見不鮮，不少工程公司出現青黃不接情況，特別在中層管理層面，未來情況或許會更加嚴峻，故業界亦應好好思考如何留住及增聘人才。

筆者記得曾與一些年輕工程師交談，談到不少公司以低價接到標書，人手不足下，年輕工程師在未有獲足夠培訓及支援下便「擔大旗」處理較大型項目，結果有些因缺乏經驗而難免出錯，甚至被用戶斥責或對工作感乏力，降低了年輕一輩繼續留職工程界的興趣。各工程公司機構應藉此審時度勢，考慮調撥資源、調整作業文化，加強對年輕工程師的指導及給予更多不同工作機會，避免流於單一工種工作，為他們帶來更大滿足感，增加對機構的歸屬感，便不容易輕言跳槽。新科技的應用亦有助增加入行吸引力，下文再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

