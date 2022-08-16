警總外塗「condom」字樣 青年違感化令 被改判入戒毒所

21歲青年於2019年反修例運動期間，在灣仔警察總部牆上塗上「condom」字樣，事後承認一項刑事毀壞罪，被判處接受12個月感化。惟他之後未有依照感化令面見感化官及戒毒，最後於上月13日與「健仔」曾志健一同在西貢落網，他今（16日）就違反感化令在東區法院應訊。主任裁判官嚴舜儀聽罷求情，指被告有一段長時間未有面見感化官，但期間仍有毒癮，終考慮到其年輕、意志力薄弱等，撤銷原先的感化令命令，改判他進入戒毒所。



被告王愷銘，被控一項刑事損壞罪，指其於2019年6月21日在灣仔警總正門外損壞其外牆。辯方今求情希望法庭能判處短期監禁，而非戒毒所，指被告因有脊柱側彎、失眠、壓力大的問題，才會在朋輩影響下犯案，而他如今已與損友無接觸，故希望能在監獄中自行戒毒。

王另涉一宗非法集結及管有危險藥物案件，指其於2019年6月12日，在中環夏慤道近添華道一帶參與非法集結；以及同年8月27日在九龍慈雲山環鳳街秀芳花園商場外管有2.72克草本形態大麻，及內含大麻酚的0.01克固體。被告早前承認控罪，此案將於8月31日在東區法院再訊。

案件編號：ESCC654/2020