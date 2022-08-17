鄒幸彤申解除交付程序報道限制獲批　 初級偵訊將公開進行

已解散的支聯會被控煽動顛覆國家政權案，前副主席鄒幸彤早前就解除交付程序的傳媒報道限制被拒，提出司法覆核並勝訴。案件今（17日）在西九龍法院提堂，主任裁判官羅德泉據高院裁決解除報道限制，並由首次提訊日當天生效。另控方反對鄒就公開進行初級偵訊的申請，指此舉或可能帶來公眾輿論壓力，削弱審訊公平性，羅官則認為控方過慮並批准鄒申請。而已排期於9月2日至13日進行。



代表鄒幸彤的大律師梁麗幗申請，將初級偵訊改為公開聆訊，並表明只有鄒擬作供，不會傳召其他證人。控方對此表示反對，憂慮公開初級偵訊會引起公眾討論，帶來輿論壓力，繼而削弱審訊公平性。惟羅官聽罷雙方陳詞後，認為控方屬「過分擔心、過分謹慎」，指若初級偵訊期間情况有變，裁判官仍可酌情隨時改為閉門，終下令以公開形式進行初級偵訊。

被告支聯會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）、鄒幸彤（37歲，律師），被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權，案件已排期於9月2日作初級偵訊。

案件編號：WKCC3632/2021