鄒幸彤不滿申請准傳媒報道被拒　指裁判官越權　入稟求司法覆核

支聯會副主席鄒幸彤被指違反《港區國安法》，被控煽動他人顛覆國家政權罪，案件已在裁判法院多次提訊，鄒在早前的交付程序時，曾申請豁免傳媒報道限制，但遭主任裁判官羅德泉拒絕。鄒昨(22日)入稟高等法院申請司法覆核，指羅官的決定不合法和越權，亦是忽略司法公開的原則，要求推翻羅官的決定，並指她所面對的案備受關注，若以公眾利益為由而禁止傳媒報道，反惹來懷疑和不信任。



申請人為鄒幸彤，答辯人為主任裁判官羅德泉。同案被告支聯會、李卓人和何俊仁被列為利益關係方。

羅官行使酙情權下命令

入稟狀指，鄒幸彤於本年2月14日就她涉違國安法的案件提訊時，她曾申請撤銷傳媒報道限制，主任裁判官羅德泉拒絕其申請，羅官解釋，確保日後審訊公正十分重要，根據《裁判官條例》，裁判官有酙情權拒絕被告撤銷傳媒報道限制的申請。

法例定明被告申請便應撤銷

惟鄒幸彤指，《裁判官條例》相關條文列明若被告申請撤銷傳媒報道限制，法庭便需撤銷限制，沒有酙情權拒絕。鄒強調，根據該條文的立法歷史，條文是要保障被告。羅官行使法例沒有賦予的酙情權，認為其決定屬不合法和越權。

鄒續指，即使《裁判官條例》有提及裁判官的酙情權，但認為羅官的決定忽略司法公開的原則，屬不合理。

羅官擔心為證人帶來壓力

此外，羅官拒絕其申請的另一理據，是擔心一旦撤銷限制，會引來尖銳的討論，甚至攻擊。他又考慮到有部份旁聽人士的滋擾行為，若撤銷限制，恐會令有機會成為證人的人士帶來壓力。

鄒認為考慮了不相關因素

鄒卻認為，羅官是考慮了與案不相關的因素，又稱被告獲公開聆訊的權利，不能因其他公眾人士可能做出的不當行為，而受到限制，同時羅官指干擾法庭程序的風險，亦未有證據支持，認為羅官忽視維持公眾對司法制度信心的重要性。鄒重申，本案備受關注，若以公眾利益為由而禁止傳媒報道，反惹來懷疑和不信任。

案件編號：HCAL401/2022