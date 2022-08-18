獅子山隧道擴建｜龍翔道建獨立通道紓緩塞車　鑽挖工程需時4年

路政署就獅隧擴建工程提交環境影響評估報告，提出在隧道現有的兩條管道之間，建造一條長約1.4公里的三線行車隧道，由「2+2」 變「3+3」。路政署主要工程管理處副處長張家亮今日（18日）在電台節目表示，獅隊每日都有大擠塞，未來龍翔道將有獨立行車線直入隧道，相信可以避免九龍塘窩打老道大排長龍，他又指為維持隧道運作，政府會在兩條管道中間鑽挖，不用爆破，因此所需工程時間會較長，預計工程由2025至2029年，在2033完成南行線擴閣，2034完成工程。



獅子山隧道。（資料圖片）

路政署主要工程管理處副處長張家亮在港台《千禧年代》表示，獅隧南行線在1967年開通，是本港首條行車隧道，當年因制水問題用作供水之用，後來改為行車，而北行線在1978年通車，計設計標準與現今有距離，需要經常在深夜封路維修，「時間好短，得幾小時，物料僅僅乾涸就重開通車，正如年紀大要醫生一樣，日後所需維修時間更長。」

張家亮又指，獅隧每日9萬架次使用，當由「2+2」 變「3+3」後，能大大提升交通流量，可以紓緩今日出現塞車的情況，政府又會擴闊連接路，龍翔道將有獨立行車線直入隧道，相信可以避免九龍塘窩打老道大排長龍。

北行線翻新後備用研究可否單車或行人使用

張家亮續稱，改建後容車量可去到每小時5400架次，行車量提升10%，政府會加建隔音屏隔音罩，估計在沙田世界花園錄得的80分貝可降至70分貝以下，政府會在兩條管道中間鑽挖，不用爆破，所需工程時間會較長，預計工程由2025至2029年，其後將南行擴闊，2033年可以有「3+3」，北行線會翻新至2034年，之後作備用，會與相關部門研究，是否可以單車或行人出入沙田。

根據路政署就獅隧擴建工程提交環境影響評估報告，提出在隧道現有的兩條管道之間，建造一條長約1.4公里的三線行車隧道，取代現有的北行管道；同時擴闊現有往九龍方向管道至三線行車道隧道。至於現有往沙田方向隧道管道則進行翻新工程，當局計劃日後作為緊急隧道用途。

路政署預計，建築工程會於2025年第一季動工，而竣工期則暫定為2034年。當局指，項目料將永久影響在獅子山郊野公園約0.16公頃的林地及0.17公頃植林區，建議在工地附近根據最終林地補償計劃提供補償性林地作為緩解。