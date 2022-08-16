獅子山隧道擴建｜料2034年完工變三線行車　現北行管道留緊急用途

獅子山隧道為連接沙田和九龍交通的主幹道，不過啟用逾半個世紀後塞車已成日常。政府計劃改建獅子山隧道。路政署就獅隧擴建工程提交環境影響評估報告，提出在隧道現有的兩條管道之間，建造一條長約1.4公里的三線行車隧道，取代現有的北行管道；同時擴闊現有往九龍方向管道至三線行車道隧道。至於現有往沙田方向隧道管道則進行翻新工程，當局計劃日後作為緊急隧道用途。



路政署預計，建築工程會於2025年第一季動工，而竣工期則暫定為2034年。當局指，項目料將永久影響在獅子山郊野公園約0.16公頃的林地及0.17公頃植林區，建議在工地附近根據最終林地補償計劃提供補償性林地作為緩解。



另外，由於現有隧道入口將被拆卸，當局研究建議保留兩條隧道出入口上的字體，或按現有設定複製並置於相若位置。



隧道鑽挖機在現有管道間挖新管道 南行隧道旁以鑽破方式擴一條行車線

現有的獅子山隧道是連接沙田和九龍交通的主幹道，往九龍方向和往沙田方向的管道分別使用超過50年和40年。路政署在環境影響評估報告中表示，由於隧道結構現時已明顯老化，設計未能符合現時標準。不過當局指，隧道交通流量很大，每日於晚間封閉數小時亦不足夠進行全面改善工程，故提出改建工程，以延長其使用年限。

當局提出在現有隧道管道之間，以隧道鑽挖機開挖一條長約1.4公里的三線行車隧道。根據區議會文件，當局建議新管道完成後，南行隧道管道會隨即封閉翻新及以鑽破工程方式，擴建至三線行車，往九龍方向的車輛會改用已完成的新管道。當原有的南行隧道管道工程完成後，便會重啟用作南行方向使用；新管道則會改建為北行隧道，供往沙田方向的車輛使用。

政府擬於現有獅子山隧道的北行及南行管道之間，加建新的管道，取代原有的北行管道。（九龍城區議會文件）

有團體倡現有北行管道供行人及單車使用 路政署︰翻新作緊急隧道用途

至於現有往沙田方向的隧道管道，早前有Facebook專頁提出開放予行人及單車使用，不過當局指該管道會進行翻新工程，並更換或修復現有消防設備，以便於日後作為緊急隧道用途。

當局解釋，工程項目在新隧道的走線上總共研究過三個方案，分別是在現有獅子山隧道的西側、東側和中間興建新隧道。中間隧道走線方案被選為最優先選項，因走線方案的隧道長度為最短，故產生最少的拆建物料，亦毋須在獅子山郊野公園內進行地面挖掘工程，故不會破壞山坡的植被。

獅子山隧道公路部份路段會加裝隔音屏。（獅隧擴建工程環評網站模擬圖）

除獅隧擴建外，連接獅隧兩邊出入口的道路，包括連接龍翔道位置，以及獅子山隧道公路連接沙田紅梅谷路的位置，亦會有道路擴闊工程。而獅子山隧道公路部份路段，亦擬建隔音屏覆蓋。現有位於沙田的隧道收費亭亦會全部拆卸。

現有位於沙田的隧道收費亭亦會全部拆卸。（獅隧擴建工程環評網站模擬圖）

項目位置圖。（環境影響評估報告截圖）

當局在項目諮詢期間，收到的意見包括憂慮項目產生的額外交通造成的道路交通噪音影響，以及侵入獅子山郊野公園導致周邊自然棲息地損失等。當局承認工程會導致約14.8公頃生境永久損失，亦會永久影響在獅子山郊野公園約0.16公頃的林地及0.17公頃植林區等，以及可能直接導致野生動物受傷或死亡。

當局強調在項目界限附近，會種植林地來補償獅子山郊野公園內未能避免損失的林地，亦會盡可能在原地保留直接受影響的具保育價值植物，若未能避免直接影響，會盡可能將具保育價值的植物移植其他地方。另外，當局指會以混合林地來復原工程項目範圍內暫時受影響的地區，包括獅子山郊野公園內的地區。

噪音方面，當局預測項目運營起15年內的最大交通流量為2041年，在沒有任何緩解措施下，沿獅子山隧道公路一帶的屋苑會超出噪音標準，包括嘉田苑、瑞峰花園、世界花園、新田圍邨及秦石邨豐盛苑等。當局建議多種噪音緩解措施，包括興建垂直式隔音屏障、懸臂式隔音屏障和半封閉式隔音罩，預料在實施相關緩解措施後，在沙田一側的大部份地點噪音程度會符合相關準則。

獅隧名稱字體或保留 研新建隧道入口亦採原來設計

另外，因第一獅子山隧道將會被擴建，故需拆卸兩邊入口；而第二獅子山隧道則會被翻新。因此當局研究建議保留兩條隧道出入口上的字體，或按現有設定複製並置於相若位置；並建議新建的隧道相關建築物可採用原來建築物的色彩設計，以保留其原貌。此外，兩塊標誌著隧道開通的紀念牌匾將放置於新行政大樓的顯眼處向訪客展示。