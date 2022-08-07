獅子山隧道擬大改建　新建北行、擴建現南行隧道　變三線雙程行車

獅子山隧道已啟用逾半個世紀，屬於連接新界和九龍的主要道路，交通日趨繁忙，塞車成日常。政府擬進行大改建，除了將現有的南行隧道建至三線行車，亦計劃在現有的兩條隧道之間，建造一條長約1.4公里的三線行車管道，取代現有的北行管道。方案完成後，獅子山隧道將成為三線雙程隧道。



獅子山隧道（資料圖片）

先建造一條三線行車新管道

獅子山隧道連接九龍塘和大圍，其中南行隧道管道於1967年啟用，北行隧道則於1978年通車。路政署早前向區議會提交的文件指，管道的天花及行車道等結構，都有明顯損耗及老化跡象。另外，由於預計隧道的使用量會日益增加，因此在修復之餘，亦考慮增加容車量，以紓緩繁忙時段的交通擠塞情況。

路政署於2019年3月就獅子山隧道改善工程展開勘查研究，經研究不同方案後，確定工程項目需要先建造一條可提供三條行車線的新管道。署方的文件續指，新管道完成後，南行隧道管道會隨即封閉翻新及擴建至三線行車，往九龍方向的車輛會改用已完成的新管道。

政府擬於現有獅子山隧道的北行及南行管道之間，加建新的管道，取代原有的北行管道。（九龍城區議會文件）

有團體發起要求現有北行隧道改供行人及單車使用

當原有的南行隧道管道工程完成後，便會重啟用作南行方向使用；新管道則會改建為北行隧道，供往沙田方向的車輛使用，屆時南、北行管道均提供三線行車。

除了上述工程，項目亦包括擴建連接隧道的南、北行道路。署方估計，擴建項目完成後，足夠應付預計行車流量，之後在完成初步設計後，便會將工程刊憲，並再向立法會申請撥款，但暫未透露竣工目標日期。

署方文件未透露在完成工程後，會如何處理現有的北行隧道管道。Facebook專頁「九龍綠色通道」及「街道變革」近日提出，將該管道開放予行人及單車使用。專頁亦就方案發起聯署，已收集近1,300人簽名，希望路政署會考慮方案。