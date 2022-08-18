柬埔寨騙案｜十多港人疑被電騙集團賣豬仔禁錮　消息：警O記調查

東南亞詐騙集團日益猖獗，有港人被利誘到柬埔寨、緬甸、泰國地後失聯，保安局表示，入境處及警方分別接獲17及12宗個案，並報稱遭非法禁錮。入境處已協助12人離開當地，據悉，大部份求助港人來自柬埔寨及緬甸。據了解，警方有組織罪案及三合會調查科會跟進事件。



▼詐騙營內情況▼



警方於今年1月至今，接獲12宗求助個案，報稱因誤墮求職、網上情緣等騙局，於外地被禁錮。警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。警方呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。

保安局表示，高度重視就近期有香港人懷疑被誘騙到柬埔寨、泰國、緬甸等東南亞國家，被禁錮從事非法工作。由今年1月至今，入境處及警方分別收到17宗及12宗求助個案。

保安局指，入境處「協助在外香港居民小組」收到相關求助後，已即時按求助人的意願，提供協助向當地警方報案，其中12名港人已安全離開當地。小組亦會積極跟進仍未離開當地的求助個案，繼續與當事人家屬、香港警務處、外交部駐港特派員公署、中國駐當地大使館／總領事館，保持密切聯繫及跟進個案。

保安局續指，警方接獲相關報案時，會與境外執法機關保持密切聯繫，並透過國際刑警的平台聯絡海外執法機構交流情報及協助調查。