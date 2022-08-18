山頂纜車8.27重開　換上第六代纜車　成人來回票收88元加近七成

山頂纜車於去年6月28日起暫停營運，運作32載的紅色第五代纜車亦隨之退役。纜車公司今日（18日）宣布，第六代山頂纜車將於8月27日投入服務，開幕階段將推出票價優惠。不過翻查資料，纜車重啟後的車票原價，成人來回收費達88元，較翻新前的52元，貴36元，加幅近七成。



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纜車公司表示，早前展開一項耗資7.99億元的升級發展計劃，包括為山頂纜車更換動力、控制及信號系統、纜索、軌道，以及翻新中環和山頂纜車總站，以配合載客量更大的新纜車。擴建後的中環總站室内候車區，可容納約1,300 人，而且月台和車廂地台的高度一致，方便殘障人士使用。

山頂纜車總經理曾瑛美表示，期待香港市民和遊客到訪，體驗全新山頂纜車。她續指，為表達對港人感謝，及在疫情期間對市民的鼓勵，故推出一系列開幕優惠，相信港人會喜歡第六代山頂纜車的體驗。

開幕前網上預購優惠 成人來回票收50元單程25元

纜車公司將推出為期兩個月優惠，由即日起至開幕前的一天，會設有「快閃網上優惠」，成人纜車來回車票售50元，較原價便宜33元；另外開幕日至10月30日，會設「感謝香港通行證」，來回車票價為66元，較原價便宜22元。

纜車票價及其優惠（山頂纜車公司文件）

不過翻查資料，山頂纜車票價較翻新前收費大幅加價。纜車公司對上一次曾於2018年加價，當時成人來回車票為52元，但現時則加至88元，較之前貴36元，加幅達69.2%。至於成人單程票亦由37元，加價至62元，加幅達67.6%。

▼五代山頂纜車一覽▼

