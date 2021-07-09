新一代山頂纜車12月投入服務？　憲報露玄機12月17日起准用新車廂

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-07-09 16:33

山頂纜車於6月28日起停運進行翻新工程，服務32年的第五代纜車亦隨之退役，早前山頂纜車公司透露，完成工程後，新投入服務的纜車將會增加客量至210人，但一直未公布實際重開日期。政府今日（9日）刊憲，指定今年12月17日實施山頂纜車車廂可載乘客數目上限增至210人，即山頂纜車最快12月17日重開。 《香港01》正就新一代山頂纜車啟用日期，向山頂纜車公司查詢。

▼6月27日，市民送別第五代山頂纜車▼

+ 12 + 12 + 12

山頂纜車關閉半年進行升級工程，將會擴建花園道總站，令站內可有1,300人同時等候，而整套纜車系統，包括路軌、纜索、信號系統等全部都會更換，本來可載120人的第五代纜車亦隨之退役，重開後會更換為載客量有210人的新纜車，但一直未有公布重開日期。

政府今日刊憲，商務及經濟發展局局長邱騰華指定12月17日，為山頂纜車載客量增至210人的相關規例開始實施日期，而有關公告將於7月14日提交立法會進行先訂立後審議的程序。《2018 年山頂纜車 ( 安全 ) ( 修訂 ) 規例》中，除了把乘客量由120改為210，更把纜車車廂定義，由「首尾車廂」改為「所有車卡」，故新款纜車或有多於兩卡列車。