女警向涉案人索借款106萬兼洗黑錢　官斥令警隊　蒙羞判囚21個月

原隸屬東區警區刑事調查隊女警，於2019年與他人串謀洗黑錢，並於前年向一名盜竊案報案人索取貸款103萬元但不果，以及接受一宗打鬥案被捕人提供的6萬元貸款，她早前承認訂明人員索取及接受利益、串謀洗黑錢共4罪，案件今（19日）在東區法院判刑。裁判官劉淑嫻指被告知法犯法，洗黑錢案涉及跨境犯案，須判處較嚴苛刑期；另案向犯人及證人索取利益則使其不能秉公辦理，導致警隊蒙羞，終就兩案共判其囚21個月。



劉官就洗黑錢案判刑指，被告區嘉曼(47歲)婚姻不如意、經濟困難只能作求情因素，而被告案發時作為刑事調查員，對犯案手法有一定認知，卻知法犯法，但此不作為加刑理由。

官指被告向證人及犯人索取借款 令她不能秉公辦理案件

劉官續指，被告兩度依照同案罪脫被告吩咐，開設銀行戶口並取出現金，分別涉及逾15萬及37萬港元，犯案時長分別為4及2個月，且涉及跨境犯案，故法庭須判處較嚴苛的刑期，以免香港國際金融中心地位受損。劉官考慮到被告審前認罪及曾為警方作出無損被告權益口供，酌情扣減，終就兩罪判其囚12個月。

至於接受及索取利益罪，劉官指被告辦案時向證人及犯人索取聯絡方式，之後乘機向兩人索取借款，屬將自己放到一個脆弱的位置，致其不能秉公辦理，導致警隊蒙羞，終就兩罪判其囚9個月，並與洗黑錢案刑期分期執行，即總刑期為21個月。

早前求情指 丈夫得知被告涉案後稱：你最好快啲坐監 我可以攞番兩個仔

被告區嘉曼(47歲)，在首案中承認一項項訂明人員索取利益及一項接受利益罪，指其於2020年1月8日及3月16日，身為警務處女警，未獲特首一般或特別許可而向盜竊案報案人李思明索取100萬的貸款；以及同年5月11日接受打鬥案被捕人胡顯鎏所提供的6萬元貸款。歐在次案中承認兩項串謀洗黑錢罪，指其在2019年10月15日至去年2月18日、及2019年12月12日至去年2月18日，與名為Mercel的男子串謀洗黑錢，總共約53萬元。

辯方早前求情指，被告年輕時奉子成婚，惟該胎兒最後流產。即使被告之後誕下兩名兒子，其丈夫亦長期不在家，並在外與另一名女子組織家庭。而被告之所以犯案亦是出於財困，希望能籌措金錢與丈夫爭取孩子撫養權。而丈夫知道她涉案後，對她稱：「你最好快啲坐監，我可以攞番兩個仔。」

案件編號：ESCC2142/2021、KTCC21/2021