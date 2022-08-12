女警認向2涉案人借106萬　歷不快婚姻　夫直言你最好快啲坐監

女警早前承認向盜竊案報案人索款100萬但未成事，但有接受另一宗打鬥案被捕人6萬元貸款等罪，今(12日)在東區法院求情，女警透露其坎坷身世，稱她生於離異家庭，自幼對家庭有渴望，惟她結婚後卻與夫離離合合，據她所知，丈夫已在外另組家庭並育有一子，她卻要獨力照顧兩兒，經濟拮据才犯案。惟其夫知她涉案後，卻對她說：「你最好快啲坐監，我可以攞番兩個仔。」裁判官將案件押後至8月19日判刑。



認曾向盜竊案報報人索100萬貸款

女被告區嘉曼(47歲)，原隸屬東區警區刑事調查隊，她共涉及兩宗案件，第一宗控她索取利益及接受利益罪，指她於2020年1月8日及3月16日，身為警務處女警，未獲特首一般或特別許可，向盜竊案報案人李思明索取100萬元貸款；以及同年5月11日，接受打鬥案被捕人胡顯鎏提供的6萬元貸款。

女警區嘉曼在東區法院承認索取及收受利益﹕及串謀洗黑錢等罪名。(資料圖片)

另認涉串謀洗黑錢

另一案指被告涉兩項串謀洗黑錢罪，指她在2019年10月15日，至去年2月18日、及2019年12月12日至去年2月18日，與名為Mercel的男子串謀洗黑錢，總值約53萬元。被告承認全部罪名

通知丈夫懷孕後被夫封鎖

辯方求情指，被告自幼父母離異，父親更會對母親施行家暴。被告自小渴望家庭，中五結識了其丈夫，兩人一起至被告懷孕才結婚，惟該胎兒最終流產。之後其丈夫有段長時間未有回家，直至被告第二次懷孕通知丈夫，但丈夫反而在手機封鎖了她。

夫曾言你最好快啲坐監

丈夫其後於2018年回家，被告誕下幼子，但丈夫又再度離開。被告指丈夫曾言：「你最好快啲坐監，我可以攞番兩個仔。」又指丈夫有時回家會打兒子，所以她將孩子交予母親照顧。據被告所知，其夫在外另組家庭，並育有一名兒子。

與網上相識男子串謀洗黑錢

辯方指，被告月入3萬，獨力照顧兩名兒子，因經濟拮据才會犯案。就洗黑錢案，被告與同案被告Mercel從網上認識，並發展成情侶，Mercel兩度要求她開銀行戶口，被告為維持兩人關係照做。之後兩人雙雙被捕，雖然Mercel最後罪脫，但控方同意被告錄取的無損被告權益口供是有價值。

向事主借款100萬但終未有成事

至於索取利益罪，被告初時向事主借一百萬，但最後未有成事，被告仍有跟進事主的案件，故並沒有賄賂成份，望法庭能輕判。

案件編號：ESCC2142/2021、KTCC21/2021