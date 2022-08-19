廉政專員首篇網誌　胡英明：要令炒作抹黑香港言論不攻自破

廉政專員胡英明上任一個多月，今日（19日）發表首篇「專員隨筆」，他指會為自己的「滿月」給予「合格」分數，未來會秉持「沒有最好，只有更好」的座右銘，肅貪倡廉，締造廉潔，配合國家反腐政策，並利用廉署這塊「金漆招牌」，向世界解釋香港良好法治環境，「令那些惡意炒作和抹黑香港法治和繁榮穩定的言論，不攻自破」。



廉政專員胡英明參與廉署活動和了解同事工作。（廉政專員網誌）

胡英明表示在網誌表示，希望藉着多年管理及處理危機經驗，能為廉署帶來新動力、新思維，帶領廉署再創高峰，守護香港和國家。上任一個月，會给自己一個合格的分數，認為還有很多改善空間，會與管理層共同努力，期望在「百日宴」時，能夠做出一點成績。

稱要做到「知己知彼，百戰百勝」

他表示，上任後要做到「知己知彼，百戰百勝」，未來會定期出席執行處的不同工作會議，亦會將工作模式擴展至防貪處、社關處和國際合作及機構事務處，他亦曾到訪廉署分區辦事處，及到屯門廉署訓練營探訪受訓的助理調查主任。

座右銘「沒有最好，只有更好」

他又提及，在過去30多年的懲教工作，曾負責署內反貪工作，也多次與廉署合作調查，認為「執法」是「重中之重」的工作，廉署須要保持執法力度，不偏不依地處理所有個案。在《港區國安法》實施後，必須打擊和杜絕所有透過貪污舞弊手段，去危害國家安全和社會穩定的違法行為。

胡英明又指，會秉持「沒有最好，只有更好」座右銘，帶領廉署力求進步，做好本地肅貪倡廉，締造廉潔公平的良好生活環境，配合國家發展與反腐政策，深化兩地廉政建設交流合作，並更進一步將成功的反貪經驗，協助全球反貪夥伴提升反貪能力，強化全球反貪網絡。

他強調，會以廉署「金漆招牌」繼續向世界解釋香港良好的法治環境，「令那些惡意炒作和抹黑香港法治和繁榮穩定的言論，不攻自破」，廉署定必「一條心」，維護香港廉潔安穩，繼續向世界說好香港故事。