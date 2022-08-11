廉署起訴製鈕商前合夥人及美亞保險經紀　涉誇大保費逾17萬元

廉政公署今日（11日）落案起訴一名鈕扣製造商前合夥人及一名保險代理，控告他們涉嫌串謀詐騙該製造商，就其逐年續保的產品責任保險保單，支付遭誇大的保費，六年保費共涉47萬元。



廉署起訴製鈕商前合夥人及保險經紀，二人涉嫌誇大保費詐騙。（資料圖片）

廉政公署指，46歲梁國偉為「德耀五金鈕扣有限公司」的前合夥人；而60歲陸錦偉則為「美亞保險香港有限公司」的保險代理。二人同被控六項串謀詐騙罪名，違反普通法。

他們已獲廉署准予保釋，待下周一（15日）在東區裁判法院答辯。

導致向保險代理一間公司支付保費

案件於2013年10月至2018年11月期間發生，當時梁國偉是德耀合夥人，持有該公司一半股份。德耀向美亞購買產品責任保險保單，陸錦偉為保單經手代理。期間，美亞就德耀逐年續保的保單，向陸錦偉發出六份續保報價單。根據美亞的政策，陸錦偉可以代表美亞向德耀收取保費，從中扣減其佣金，再將剩餘款項交予美亞。

誇大保費共逾17萬元

控罪指，梁國偉及陸錦偉一同串謀詐騙德耀，即不誠實地向德耀偽稱，該公司向美亞購買的產品責任保險保單，2013年至2019年的保費共逾47萬元，從而導致和誘使德耀向陸錦偉一間公司支付有關保費。

廉署調查顯示，陸錦偉涉嫌於案發期間誇大相關保費共逾17萬元，並把款項交給梁國偉。保監局及美亞在廉署調查案件期間提供全面協助。