廉署起訴四人涉虛報職業、薪金　詐騙永亨財務按揭貸款1,300萬元

廉政公署今日（16日）分案起訴四名按揭貸款申請人，控告他們涉嫌虛報職業及薪金，以詐騙華僑永亨信用財務有限公司（永亨財務）向他們批出貸款共約1,300萬元，其中有人涉嫌偽稱月薪逾20萬元，

四人已獲廉署准予保釋，周四（18日）將於東區裁判法院答辯。



廉政公署分案起訴四名按揭貸款申請人，控告他們涉嫌虛報職業及薪金，詐騙一間財務公司向他們批出貸款共約1,300萬元。（資料圖片）

四名被告為按揭貸款申請人，年齡介乎49歲至57歲，包括張良、彭雪燕、楊佩紅及司徒強生。四人被控5項欺詐罪罪名，違反《盜竊罪條例》。

涉偽稱為高級經理或經理 月薪8.5萬元至15萬元

首三宗涉及張良、彭雪燕及楊佩紅。案件被指發生於2018年6月至2019年1月，三人當時透過兩間財務中介公司，向永亨財務申請按揭貸款。

三人涉嫌各自與其他人士一同向永亨財務偽稱，她們分別是一間公司和教育中心的高級經理，以及一間物流公司的經理，月薪由8.5萬元至15萬元不等，意圖詐騙而誘使永亨財務批出三筆按揭貸款，金額約170萬元至約380萬元。

疑偽稱為月薪20萬元

最後一名被告則涉司徒強生，被指發生於2018年5月至8月，當時他為其父親所持有的一個物業，透過另外一間財務中介公司，先後向永亨財務申請按揭貸款和裝修貸款。

該兩項控罪指，司徒強生涉嫌與其他人士，一同向永亨財務偽稱他是一間工程公司的工程總監，月薪逾20萬元，並意圖詐騙而誘使永亨財務向他批出310萬元的按揭貸款，以及80萬元的裝修貸款。