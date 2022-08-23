港航專訪｜機票難求阻港生返內地開學　港航︰內地城市設航班限額

9月開學在即，不少在內地升學的香港學生因無法預約「健康驛站」或未來購買機票等原因，擔憂無法順利開學。

港航企業事務及發展總監莊偉祺表示，目前飛往內地航班受內地城市的航班配額限制，如來往香港至上海浦東的航班，每3星期只能有一間航空公司飛一趟，故需求較大，機位亦比較「爆」，亦理解學生搶票困難。

港航指出，因應香港學生需返內地升學，對機位需求大增，將在8月30日開始，恢復每周一班來往香港及重慶的航線。



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目前內地航班機票「一票難求」情況，令不少赴內地讀書的香港學生感憂慮。莊偉祺坦言，航班需求殷切，惟因內地有其防疫措施，內地城市亦有相應航班限額等。他舉例指，上海浦東機場的情況最為誇張，共有3間公司有營運相關航線，故3間航空公司需要輪流飛該航線，變相每間公司每3周才可飛一班，「並非我地開唔到機」。他稱，內地相關城市，亦對航班乘客數目有規定，不可超出要求，「可能每班機只可坐七成或五成左右。」

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港航︰月底復辦重慶航線

港航亦宣布，由於9月正值開學月份，於內地升學的香港學生對前往內地眾多城市、尤其重慶的航班需求大增，故港航將於8月30日開始恢復每周一班來往香港及重慶的航線，為需要回國升學的學生提供便利的服務。

港生赴內地讀書困難問題亦早惹關注，立法會早前的「前廳交流會」上，有立會議員曾向政務司司長陳國基表達對事件關注，議員楊永杰及梁文廣其後引述陳國基，指政府相當關注事件，現正與內地積極跟進中，會盡快公布安排，不排除包專機讓學生回內地院校報到。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

