逾3800港生獲資助升讀內地大學創新高　最多受惠學生入暨大

政府在2020/21學年發放約4,900萬元，資助3,833名香港學生升讀內地院校，當中只有一半為文憑試收生計劃入讀的學生，整體受惠人數較上學年增近兩成。

本學年受惠學生中，約三成半人入讀廣州暨南大學，而華僑大學、廣州中醫藥大學、中山大學及北京中醫藥大學亦頗受歡迎。



2020/21學年政府「內地大學升學資助計劃」發放約4,900萬元，資助3,833名香港學生升讀內地院校。（資料圖片）

3833人獲批 政府共發4900萬元資助額

教育局今日（18日）書面回覆立法會議員查詢指，在2020/21學年，「內地大學升學資助計劃」接獲4,277個申請，當中近九成、即3,833人獲批，政府合共發放約4,900萬元資助額。當中2,271人經入息審查獲全額資助、784 人獲入息審查的半額資助，另有778人獲免入息審查資助。

今屆內地高校文憑試港生增兩成 報讀院校集中上海、北京、廣東省

政府自2014/15學年推出計劃以來，每年領取資助的人數持續上升，即使香港先後經歷反修例風波及新冠肺炎疫情，加上適齡中六人口持續下跌，申請資助北上升學的人數仍不跌反升。

截至今年7月31日，2020/21學年合共3,833人獲政府資助到內地升學，當中一半經文憑試收生計劃入讀。比起2019/20學年的3,218人升19%，比2018/19學年的3,147人多逾兩成。

位於廣州的暨南大學，多年來均有不少港人北上就讀。（視覺中國）

35%受惠學生讀暨南大學 華僑大學居次

據政府數據，本學年最多獲資助學生入讀的五大院校，依次為暨南大學（約1,339人）、華僑大學 （約505人）、廣州中醫藥大學（約281人）、中山大學（約275人）及北京中醫藥大學（約151人）。至於內地著名學府北京大學及清華大學，分別約47人及約44人獲政府資助入讀。

DSE 2021｜內地高校招收港生計劃周四網上放榜 最遲8.4申補錄

▼獲港府資助升讀內地多間院校的人數（截至2021年7月31日）▼

