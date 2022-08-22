何栢良指有條件部署檢疫「0+7」　前提推動第四階段疫苗通行證

本港疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（22日）表示，政府調整檢疫酒店「3+4」後，入境確診數字相比本港整體數字為低，加上有「紅黃碼」配合，認為滿足三大要求後，便有條件部署「0+7」，分別是推動第四階段疫苗通行證，將第三針列為基本；研究下調疫苗通至幼童；引入新疫苗吸引打針。



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何栢良在商台《晴朗的一天出發》表示，全球疫情逐步回落，世衞公布除了東南亞地區，確診數字已下跌四分一，根據200多國確診數字排序，香港排名13，即有九成國家或地區疫情比香港還低，在實施「3+4」後，入境確診人士數字比整體確診數字低，只佔0.8%，認為「3+4」有好處無壞，尤其有「紅黃碼」配合，相信本地風險不會增加。

何栢良認為，本港已有條件部署「0+7」，但要先滿足三個條件，第一，盡快推動第四階段疫苗通行證，他指現時仍有120萬名已接種第二針人士未打第三針，有需要將接種第三針作為基本要求；第二，研究下調疫苗通行證至12歲以下幼童；第三，現時仍有10萬人以醫生證明不宜打針，政府可以引入其他疫苗平台，鼓勵這些人士打針。

他指出，市民或因打針疲勞，看不清政府的復常路線圖，而未有打第三針，建議政府向市民說清楚，推動第四階段可以實施「0+7」，為市民打下強心針。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理李立業在同一節目表示，新冠患者入院數字由以往250人上升至300人，危殆病人由8月初20人升至43人，11歲以下入院幼童過去兩周，由60人增至104人。

李立業承認，醫管局病床有壓力，已實施第二階段開放2,500張病床，如果入院人數持續上升，會提升至第三階段，供應5,000張病床，如情況惡化，醫管局可以提到超過11,500張病床，醫管局亦會啟動緊急應變指揮中心，將七個聯網統一由醫管局指揮，以調配資源。