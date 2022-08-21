確診大廈｜增3271幢　駿洋邨、悅海華庭全中　貝沙灣太古城上榜

本港新冠疫情持續，政府今晚（21日）更新確診大廈名單，名單上共有11,188幢大廈。當中有3,271幢為新上榜或有新個案，以沙田區新增最多，元朗區及觀塘區緊隨其後，與昨日相同，依次增344、314及263幢，東區、西貢區、九龍城及屯門區亦佔逾200幢大廈。



新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括包括九龍站上蓋君臨天下和擎天半島，以及麗港城、太古城、美孚新邨、日出康城、海怡半島、貝沙灣等，當中南區悅海華庭1至3座全部上榜。此外，入伙前曾被改用作隔離中心的駿洋邨更5幢「全邨覆沒」，亦再有37幢政府宿舍，及6幢大學的大樓或宿舍新上榜或有新個案。



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累計再升破1.1萬幢 7區增逾200幢大廈

最新的確診大廈名單顯示，共有11,188幢大廈，較昨日增154幢；當中有3,271幢為新上榜或有新個案，較昨日增243幢，約有8%的升幅。

全港18區中，多區上榜大廈增逾200幢，依次序為沙田區的344幢、元朗區的314幢、觀塘區的263幢、東區的257幢、西貢區（將軍澳）的236幢、九龍城區的235幢及屯門區的227幢。

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駿洋邨5幢「全邨覆沒」 沙田第一城涉13幢

沙田區繼續排榜首，私人大廈方面，沙田第一城佔13幢；名城1、2、3期共佔9幢、新港城亦有6幢。公屋及居屋方面，馬鞍山為重災區，錦泰苑、錦禧苑、錦英苑、錦豐苑、錦鞍苑、錦龍苑共佔29幢，富安花園及富寶花園亦分別佔9幢及8幢。入伙前曾被改用作隔離中心的駿洋邨，更5幢「全邨覆沒」。

排第二的元朗區，私人大廈方面，嘉湖山莊佔24幢、尚悅佔8座、錦綉花園佔6處、Yoho Town亦有3幢。公屋及居屋以天水圍為重災區，「天」字頭合計有74幢，當中天盛苑最多佔11幢、天瑞邨亦佔9幢、天耀邨及天頌苑分別佔7幢；至於朗屏邨亦佔11幢。

▼8月21日強制檢測公告詳情▼



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觀塘凱滙1至3座上榜

排第三的觀塘區，私人大廈方面，凱滙1至3座上榜，麗港城佔14幢、德福花園佔9幢、滙景花園及淘大花園分別佔6幢。公屋及居屋方面，秀茂坪邨佔12幢、翠屏北及南邨共計12幢、安泰邨及油麗邨分別佔9幢、安達邨亦有8幢。

黃埔花園及太古城分別佔24幢最多

其他地區方面，黃埔花園及太古城分別佔24幢；日出康城佔20幢、美孚新邨佔18幢、海怡花園佔16幢、麗城花園佔10幢、康怡花園佔9幢、藍灣半島佔7幢、離島區愉景灣及映灣園分別佔6幢。亦有貝沙灣1座及7座、海之戀6至8座、擎天半島2及3座、君臨天下1座、南區悅海華庭1至3座更全部上榜。

▼8月17日 確診大廈名單▼



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涉37幢政府宿舍 樹大、理大、中大上榜

此外，名單上亦有37幢政府宿舍上榜，當中觀塘區為重災區佔8幢，包括秀茂坪紀律部隊宿舍1座及2座；順利紀律部隊宿舍1座、3座、4座及6至8座。黃大仙區亦有6幢，包括黃大仙紀律部隊宿舍1座；豐盛街紀律部隊宿舍1至3座；消防處永定道消防已婚宿舍2座；消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座。

至於大學方面，亦涉及樹仁大學、理工大學及中文大學6幢大廈，包括樹大圖書館綜合大樓及員工宿舍、樹大宿舍文康大樓、理大學生宿舍（何文田）、中大研究生宿舍1座、中大賽馬會研究生宿舍1座、中大第十二苑。