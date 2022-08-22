陳南昌校政風波｜被炒校長勞工處提申訴　質疑校董會未依程序違例

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，上周六（20日）被即時解僱的校長黃麗婷，今日（22日）到勞工處港島西區勞資關係科作出申訴，指當日解僱並無依照程序，完全違反勞工法例。她又認為，今次的解僱與日前校內教師舉行的記者會批評校董會有關，直指校董會以「莫須有」的罪名將她解僱。她將會再到勞資審裁處作進一步行動。



黃麗婷今日（22日）到勞工處港島西區勞資關係科作出申拆，指當日解僱完全違反勞工法例。（馬煒傑攝）

陳南昌紀念學校教職員於上周四(18日)舉行記者會，指控有校董與獨立校董為姊妹關係，涉嫌違反《教育條例》，另外亦指學生宿舍涉案不當使用公帑。校長黃麗婷當日被校監書面警告，兩日（20日）後收到即時解僱通知。

黃麗婷今日到勞工處港島西區勞資關係科作出申訴，指當日解僱完全違反勞工法例，無依足程序。她申索後又表示，將會再到勞資審裁處作出進一步行動。

她表示，周四收到書面警告後，隔兩天被法團校董會即時解僱，其間未獲校董會接見，認為不合乎《教育條例》及《勞工法例》，又指解僱令她措手不及，亦未進行任何交接工作，目前最大憂慮依然是能否順利開學，希望教育局盡快介入。

香港青少年培育會陳南昌紀念學校（資料圖片/香港青少年培育會陳南昌紀念學校網頁）

黃麗婷又質疑今次的解僱，與校內教師上周四所舉行的記者會有關，校董會以「莫須有」的罪名將她解僱，她認為校內教師只是參與工會活動，不明白當中有何問題。她又認為校董會今次做法是開壞先例，「以後校長、老師，仲有咩保障？」，強調即使教職員過失，都要提出證據，要跟程序了解事件始末，再作出決定。