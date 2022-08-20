陳南昌校政風波｜被炒校長開腔質疑校董會未審先判　憂難順利開學

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波發酵，法團校董會今日（20日）向校長黃麗婷發出通知指她作為校長時行為不當，即時解僱。黃麗婷晚上接受《香港01》電話訪問時首度開腔回應事件，表示周四（18日）收到校董會書面警告後，原指她可於下周四（25日）書面回覆作解釋，但今日又突然收到即時解僱通知，形容事情相當突然，又質疑校董會繞過一系列程序，甚至未經教育局常任秘書長批准，未審先判便將她解僱。



黃麗婷又透露，學校兩個副校職位本已懸空，校董會將她解僱後，即學校無任何校長或副校，同時有不少教師職位亦懸空，因此她對還有不足兩星期的新開年開學感到憂心，期望教育局可出手協助解決事件，以確保新學年學生可順利開學。



教育局回應指，非常關注香港青少年培育會陳南昌紀念學校的校政問題，已經派員深入了解和嚴肅跟進，而新學年開學在即，教育局指校方必須確保學校的行政和教學工作回復正常，學生能得到適切的教育和支援。 該局又指，已分別收到該校兩方的投訴，正深入了解及跟進事件，並要求相關人士提交報告及作出回應。



黃麗婷表示按《教育條例》要終止一個校長職務，必須得到教育局常秘批准才算生效。（香港青少年培育會陳南昌紀念學校網頁）

黃麗婷今晚表示，該校十多名教師周四（18日）與香港教育工作者工會舉行記者會，公開指控法團校董會干預校政，當日該校校監便向黃麗婷發出書面警告，信中批評她作為校長未能有效阻止教師出席記者會，信中提到她可於本月25日前作出書面回應。

周四收書面警告指8.25前可解釋 今收即時解僱通知感突然

不過，黃麗婷表示於今早突然收到校董會的即時解僱通知，形容事件相當突然，期間無任何人與她接觸。黃指，不論發出書面警告或作出解僱，都要經過一系列程序，如進行獨立調查，再由教育局約見相關教職員等。她又提到按《教育條例》，要終止一個校長職務，必須要得到教育局常秘批准，但今次事件中，她兩日內先後收到警告信及即時解僱通知，質疑全部程序都被繞過。

黃麗婷表示從來無意阻止任何教職員出席工會活動，本來都想一同出席18日的記者會，最後因當日身體抱恙，只拍攝了一段短片交待事情。（馬煒傑攝）

黃麗婷形容校董會疏忽職責的指控無具體內容

對於書面警告及即時解僱通知內容，黃麗婷指校董會對她的指控全部虛無縹緲，行為不當及疏忽職責指控無具體內容。對於校監批評她未有協助法團校董會處理記者會危機，黃麗婷表示她作為校內教職員一份子，本來都想一同出席，最後只因當日身體抱恙，只拍攝了一段短片交待事情，她又表示從來無意阻止任何教職員出席工會活動，更指出如阻止教職員出席反而是違反《僱傭條例》。

兩個副校長職位本已懸空 多名教師未知能否續約

對於開學剩下不足兩星期，黃麗婷認為目前首要是確保可順利開學，不影響到學生學習，由於她今日被即時解僱，校內兩個副校長職位亦本已懸空，在欠缺任何校長或副校下要順利開學十分困難。

黃麗婷期望教育局介入 協助學校可於9月順利開學

另外，校內人手問題依然未解決，不少教師仍未知道能否如期續約外，今日一名工作了32年的書記亦同樣被即時解僱，校內的行政主任、社工督導亦不被續約。黃麗婷形容，教職員至今仍未處理好新學年校曆表及編排工作，期望教育局可出手幫助，至少協助可以9月時順利開學。

教育局非常關注事件 正跟進該校兩方投訴 會公正處理

教育局回覆指，對於香港青少年培育會陳南昌紀念學校的校政問題非常關注，包括學校及其相連的白普理宿舍（由社會福利署津助的男童院）的管理以及人事、行政和財務管理等問題，教育局分別收到兩方面的投訴。教育局及相關部門正深入了解及跟進事件，並要求相關人士提交報告及作出回應，所有投訴會按公平公正原則處理。

教育局：校方必須確保學生新學年能得到適切的教育和支援

教育局強調，新學年開學在即，校方必須確保學校的行政和教學工作回復正常，學生能得到適切的教育和支援，亦已責成學校法團校董會必須認真檢視學校的政策及程序，並確保學校從速推展各項有關新學年開學的必要工作，指校方必須確保學校的行政和教學工作回復正常，學生能得到適切的教育和支援。

教育局強調，《教育條例》清楚訂明法團校董會負責管理學校，按照辦學團體所訂定的抱負及辦學使命而制訂學校的教育政策，更須為學校的表現向教育局及辦學團體負責，又指校本管理既賦權亦問責，教育局作為學校監管者，一定會向校方問責，校政必須撥亂反正，否則教育局將果斷採取行動，以確保學生的利益。