陳南昌校政風波｜校董會指校長黃麗婷疏忽職守涉失當　即炒無錢賠

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，法團校董會今日（20日）向黃麗婷校長發出通知，指她作為校長時行為不當，疏忽職守，並漠視法團校董會的指示，導致出現嚴重管治問題。

該校校董會於8月17日舉行會議，經討論後，過半數與會者認為黃麗婷無法令人滿意執行校長職責，故作出即時解僱決定。黃最後受僱日期為8月19日，未獲發代通知金。



香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，早前（18日）十多名教師日前公開指控法團校董會干預校政，法團校董會今日向黃麗婷校長發出通知，指發現她作為校長時行為不當，故決定解僱，即時生效。（香港青少年培育會陳南昌紀念學校網頁）

香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，周四（18日）該校十多名教師舉行記者會，公開指控法團校董會干預校政，以致學校行政混亂，距離開學不足兩星期，但大部份教師仍未完成續約程序，確認將繼續工作的老師不足十人。

陳南昌紀念學校法團校董會今日向黃麗婷校長發出通知，指發現她作為校長時行為不當，故而解僱，即時生效。（香港青少年培育會陳南昌紀念學校網頁）

陳南昌紀念學校法團校董會，今日向該校校長黃麗婷發出通知，指發現她作為校長時行為不當，疏忽職守，並漠視法團校董會的指示。校董會續指，黃麗婷處理財務及採購行為失當、又向教育局提供虛假資料、行政安排有違專業考慮。

校董會於8月17日舉行會議，經討論後過半數與會者認為黃無法令人滿意執行校長職責，故決定即時解僱，最後受僱日期為8月19日，不獲代通知金。

校監陳瑞蘭曾要求校長阻止教師出席記者會

校董會通告又提及黃作為校長，理應負責學校的教學及紀律，並有管轄學校教職員及學生的權限，但黃的不當行為，導致校董會與教師團隊關係嚴重撕裂，對學校學生及學習帶來不良影響，破壞學校聲譽。

據了解，於陳南昌學校教師舉行記者會當日，該校校監陳瑞蘭曾向黃麗婷發出書面警告，指黃未有按校監要求，協助法團校董會解決當日的危機，批評校長未能有效阻止教師出席記者會，提醒黃麗婷作為學校領導人，應適時向法團校董會匯報學校情況。

工會質疑校董會涉違《僱傭條例》

教育工作者工會主席黃建豪指，校長參與工會行動後即被解僱，校董會涉嫌觸犯《僱傭條例》，而書面警告及即時解僱的日期顛倒，不合解僱程序。