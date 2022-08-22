疫情｜新增6617宗　聖保祿幼稚園3學生染疫　疫情升勢或因BA.5

本港疫情持續，今日（22日）新增6,617宗個案，其中本地個案佔6,380宗再創單日新高。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本地確診個案連續4天逾6,000，疫情重拾升勢。而個案數字過去一周上升速度快，之前每兩星期增1,000個案，但上周突然每日增加數百宗，料與BA.5在社區蔓延速度加快有關，如升勢持續，未來數周或有超過一半個案皆為BA.5。



學校新呈報160宗個案，其中有7所學校班級要停課，包括位於灣仔的聖保祿幼稚園，N4B班共31名學生，其中三名學生染疫。



今日新增6,617宗個案，本地個案佔6,380宗，包括2,236宗為直接核酸陽性，經核實的快測陽性個案佔4,144宗。而輸入個案佔237宗。另外，BA.5個案升至34.1%，而BA.2.12.1則有8.8%。

歐家榮表示，本地確診個案連續4天逾6,000，疫情重拾升勢，顯示社區傳播鏈多。與7月中至8月初的個案升幅比較，過去一周的個案數字上升速度加快。之前每兩星期增1,000個案，但上周突然每日增加數百宗。他估計與放暑假及BA.5在社區蔓延速度加快有關，如BA.5個案繼續保持升勢，未來數周或有超過一半個案皆為BA.5。他呼籲市民遵守防疫規定，外出戴保護性較強的口罩。市民亦需盡快接種疫苗，減低重症及死亡風險。

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學校方面，今日83間學校新呈報160宗個案，涉127名學生及33名教職員，包括64間幼稚園及幼兒中心、10間小學、9間中學，過去7日有31間學校呈報兩宗或以上個案，其中七間學校班別需要停課一周，包括：

1、深水埗協康會富昌中心，荷蘭房共18名學生，其中兩人確診

2、大埔香港教育大學幼兒發展中心（幼稚園部），幼英班共11名學生，其中一名學生染疫及任教此班別的兩名老師染疫

3、東區維多利亞（海峰園）幼兒園，K1A1班共24名學生，其中一名學生染疫及任教此班別的兩名老師染疫

4、屯門宏廣國際幼稚園，K2A班共19名學生，其中兩名學生染疫及任教此班別的一名老師染疫

5、柴灣蒙特梭利國際幼稚園，K1至K3組別共13名學生，分別有兩名學生及兩名老師染疫

6、灣仔聖保祿幼稚園，N4B班共31名學生，其中三名學生染疫

7、九龍城Stamford American School Hong Kong，7RENR班共18名學生，其中六名學生染疫

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