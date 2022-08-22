疫情｜內地增1824宗本土感染　新疆昌吉市實施7天靜態管理

國家衛健委公布，內地昨日（21日）新增1824宗本土感染，病例數較前日有所回落。



內地新增427宗確診病例，其中本土病例360宗，包括海南232宗，西藏55宗，其餘個案分布於陝西、重慶、廣東、福建、四川、新疆、內蒙古等多個省市及自治區；另有67宗為境外輸入病例。

同日，新增1558宗無症狀感染，其中1464宗為本土無症狀感染個案，包括海南535宗，西藏494宗，新疆189宗，陝西73宗，青海64宗，其餘個案分布於河南、廣東、重慶、湖北、甘肅等地；另有94宗為境外輸入無症狀感染。

截至目前，內地現有確診病例8583宗，累計報告確診239851宗，5226人病亡。

新疆昌吉實施靜態管理

新疆維吾爾自治區衛健委黨組成員胡志春介紹，當前新疆疫情形勢總體向好，截至目前，17個縣市區連續7天未報告新增感染者，22個縣市區連續3天未報告新增感染者，疫情範圍收窄。

他指出，近3日報告陽性感染個案分別為225宗、188宗和201宗，雖然每日報告感染者數量仍處高位，但數量較前期高點有較大幅度下降，其中，少部分地州市近日仍有社會面病例的報告，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

自昨日下午3時起，新疆昌吉市實行臨時性靜態管理措施，暫定7天，全體市民要按時參加核酸檢測。除了核酸檢測、醫療救護、行政執法等人員，所有居民非必要一律不外出；除承擔防疫任務外，各級機關、事業單位工作人員實行居家辦公；重點生產企業保持正常生產，實施封閉管理。