疫情｜北京天堂超市酒吧執照被吊銷　未嚴格執行測溫掃碼等

朝陽區市場監管局近日做出行政處罰決定，北京天堂超市酒吧經營者——北京鈺泰糖果娛樂有限公司被吊銷執照(登記證)。



官方媒體《北京日報》報道，國家企業信用信息公示系統公示的主要違法事實顯示，當事人經營位於北京市朝陽區工體西路6號處的天堂超市酒吧。

由於酒吧人員密集，到訪人員構成複雜，且存在未按規定掃碼、測溫、查驗核酸檢測陰性證明的情況，增大了疫情防控難度。朝陽區市場監管局於2022年8月11日作出行政處罰決定，除責令當事人改正違法行為之外，還同時吊銷其執照(登記證)。

根據6月11日北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第362場新聞發布會通報，6月9日0時至6月11日15時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，其中，天堂超市酒吧到訪人員107例，酒吧工作人員2例，到訪人員的續發關聯人員6例。115例感染者涉及14個區和經開區。截至2022年6月11日15時，涉天堂超市酒吧密接6158人(含同時空人員)，次密接901人。

朝陽區市場監管局於2022年8月11日作出行政處罰決定，除責令當事人改正違法行為之外，還同時吊銷其執照(登記證)。（北京日報）

「天堂超市酒吧」有何來頭？

位於三里屯的天堂超市酒吧成為社會關注北京疫情的新焦點。天堂超市酒吧既是超市也是酒吧，顧客可自行在雪櫃中選取酒水到櫃檯結賬，飲過酒後還可以在現場嘈雜的音樂聲中蹦迪。

在酒吧雲集的三里屯，為何天堂超市酒吧可以吸引眾多顧客？酒水品種繁多及「白菜價」物價均是突出的優勢。據了解，天堂超市酒吧售賣的啤酒就有100多種，且人均消費亦在100元（人民幣，下同）左右。

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内地《中新經緯》曾報道指，有夜店愛好者稱，對他而言，天堂超市是夜生活前場或後場的存在，「這裏沒有最低消費，便利店價的酒水很適合買醉。我一般會先去天堂超市喝到上頭，再去夜店蹦迪，或是在夜店點的酒喝完了，就轉場天堂超市喝個盡興」。

亦有夜店愛好者提到，天堂超市不僅有酒水，主食類型都很齊全，「小龍蝦、燒烤、炒菜、主食都有，每份多在50元左右」。多名顧客亦稱，天堂超市是便利店的價格，更直言是「窮人的快樂天堂」，「坐多久都可以，消費低，適合去玩遊戲，比起蹦迪更適合喝酒交朋友」

至於天堂超市的酒水為何能如此低價，一位曾從天堂超市入貨的酒吧從業者透露，北京酒吧圈內猜測，天堂超市可能是通過外國人取得洋煙、洋酒的渠道，也可能和很多進口酒都是國外超市的臨期產品有關。

據「企查查」顯示，天堂超市酒吧所屬於北京天堂超市管理有限公司，公司成立於2020年6月，註冊資本為1000萬元。主要從事餐飲服務、銷售食品、企業管理、餐飲管理、酒店管理、承辦展覽展示活動、會議服務、文藝創作、組織文化藝術交流活動等業務，為北京虎子紅偉商貿有限公司的全資子公司。