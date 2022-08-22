何俊仁准以110萬保釋　身形較往日消瘦　未回應提問離開

已解散的支聯會前副主席何俊仁，被控煽動顛覆國家政權罪，今日（22日）獲准以110萬元保釋外出。他下午手抱三袋個人物品離開高等法院，身形較以往消瘦，已退出民主黨的前區議員朱順雅接他乘搭七人車離去。何俊仁未有回應在場記者提問，按保釋條款他須交出旅遊證件，不得離開香港，並遵守宵禁令及每周到警署報到三次。



何俊仁，涉嫌煽動顛覆國家政權罪，今日（22日）獲准以70萬元現金及40萬人事擔保外出，須交出旅遊證件，不得離開香港，遵守宵禁令及每周到警署報到三次。（余俊亮攝）

已解散的支聯會前副主席何俊仁，涉嫌煽動顛覆國家政權罪，今日（22日）早上獲高等法院准以70萬元現金及40萬人事擔保外出，須交出旅遊證件，不得離開香港，遵守宵禁令及每周到警署報到三次。

下午5時約20分，一輛七人車到場接他離開。何俊仁身穿恤衫及風衣單獨步行出高等法院停車場，身形較以往消瘦，膚色亦較黑，手抱三袋個人物品離開，可見當中有日用品及圖書，已退出民主黨的前區議員朱順雅落車迎接他，並協助他搬其中一袋個人物品上車，其間有記者問他心情如何，何俊仁未有回答任何問題便離去。

劉慧卿指，對於何俊仁獲准保釋感到喜出望外。（余俊亮攝）

到庭旁聽的民主黨前主席劉慧卿指，對於何俊仁獲准保釋感到喜出望外，提到本來到庭旁聽都未有太大奢望，指得知結果後「大家都好開心」。劉慧卿又表示擔心何俊仁的身體狀況，提及過去曾進行肺癌手術，但最近又照到有陰影，但因疫情需排至下年才可覆診，現在何俊仁獲準保釋，可到私家醫院進行檢查，以確保身體健康。

朱順雅其後亦在社交媒體上發出帖文，帖文內有何俊仁在七人車上手持花束的照片，並叫他「好好休息、保重身體」。

▼8月22日 支聯會前副主席何俊仁獲準保釋▼

