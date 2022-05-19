美國起訴5人涉監視異見人士　文件載異見人士資料與何俊仁吻合

美國司法部5月18日起訴華裔美國公民王書君，以及4名中國國家安全部人員，指他們涉嫌串謀進行間諜活動和跨國鎮壓計劃。根據起訴書，被告針對「著名異見人士」、民主活動人士等，提到一名未開名的香港知名民運人士，相關資料與民主黨前主席何俊仁吻合。



美國司法部大樓。（Reuters）

五名被告分別為美籍華裔歷史學家、紀念胡耀邦趙紫陽陸金會發起人之一王書君，來自廣東、又稱「賀老闆」的賀峰（Feng He，音譯）和李明（Ming Li，音譯），以及來自山東青島的紀杰（Jie Ji，音譯）和呂可青（Keqing Lu，音譯）。

起訴書指王書君向中國國安人員披露何俊仁對話內容

根據起訴書，王書君向中國國安部門人員多次報告一名香港民主活動人士的談話內容，雖然無提及該民主活動人士名字，但提到是支聯會前主席、民主黨前主席以及前立法會議員，符合相關身份的人只有何俊仁。

何俊仁為支聯會前主席、民主黨前主席以及前立法會議員。（資料圖片）

起訴書指，2016年11月，王書君向國安部門人員匯報與何俊仁通電話的內容，涉及立法會議員宣誓風波後兩名議員被撤銷資格、時任特首梁振英能否連任，以及民主派對選情的看法。

2016年12月，王書君告知國安部人員，何俊仁將會就銅鑼灣書店事件出席美國國會聽證會，之後再與王書君會面。王書君當日請何俊人吃飯，並紀錄了何俊仁有關選舉和政治形勢的談話內容。

中國駐華盛頓大使館未有就起訴事件置評。但2022年3月，針對王書君等人被美方指控的消息，中國外交部發言人趙立堅曾經回應，指責美國無端詆譭及抹黑中國。趙立堅當時說，「跨國鎮壓計劃的指控完全是憑空捏造，美方炒作中國威脅論、抹黑中國聲譽的企圖注定要失敗。」