共創明Teen｜商界倡企業向導師提供便利　解跨代貧窮難憑單一計劃

政府宣布推出「共創明Teen」計劃，首階段挑選2000名中一至中三、居於劏房的弱勢社群學生，向其分兩階段發放一萬元，並安排「友師」教導他們如何規劃人生、理財等，並會參觀公營機構及帶學生試坐飛機等。



商界代表、扶貧委員會委員黃傑龍認為，跨代窮問題複雜，要找足夠2000名友師不容易，並相信會踴躍提名合適的中層或中高層人選擔任友師一職，希望企業可以為員工提供便利。



▼8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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黃傑龍指商界會支持計劃 惟找2000名導師不容易

扶貧委員會委員黃傑龍今早（23日）在電台表示，跨代窮問題複雜，政府要多管齊下，認為「共創明Teen」是大刀闊斧政策以外的計劃，而要找到2,000名導師並不容易，學生名額可能不夠。

冀企業准中高層用上班時間任導師 黃傑龍：我公司每年都帶兒童食日本燒肉

他指商界會支持計劃，相信會踴躍提名合適的中層或中高層人選擔任導師一職，並希望企業可以為員工提供便利，例如容許其上班時間的一兩小時擔任友師，如工作影子等，又指其公司每年都會帶兒童到公司吃日本燒肉：「好多人話未食過，話終於可以離開天水圍區。」

他又指出，扶貧委員會內部對計劃有不同意見，有人較支持，亦有人認為有挑戰，認為政府應有培訓予友師提供一個傳授知識的大方向。至於挑選學生方面，他認為可讓學生寫兩三百字文章，挑選最有上進心的學生，或每間學校提名等，最簡單則可能是抽籤決定。

扶貧委員陳凱欣稱名額僅得2000不足夠

扶貧委員會委員、立法會議員陳凱欣指出，劏房租務管制研究工作小組早前委託機構進行研究，預料本港約有10萬戶私人樓宇劏房，涉22.6萬名住戶，雖然未有數據統計中一至中三學生數目，但「共創明Teen」計劃的2,000名額相對較少，希望政府可優化計劃，例如若有合適劏房學生報名，即使未能安排1對1的2,000名額，亦可安排星級導師班供其報名：「幫得幾多得幾多。」

她又認為，招務足夠的義務「友師」較困難，兒童發展基金亦有類似義務「友師」計劃，但較難找到「友師」，亦要視乎其工作等，因計劃長達一年，若「友師」因工作忙、或通關後工作增多，或未能應付。至於如何挑選學生，她稱學校及地區機構應視乎哪些學生最有需要。

陳凱欣指，一年計劃不能幫助貧窮兒童脫貧，但希望是好的開始，令小朋友得知政府正視其問題，並強調脫貧最重要是減少公屋輪候公屋時間及加過渡性房屋。