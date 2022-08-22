共創明teen｜足跡僅限旺角一帶　單親劏房學童：盼見多啲世面

政府今（22日）公布，推出為期一年的「共創明teen」計劃，助清貧學童擴闊視野，與母親居於旺角劏房、即將升讀中三的李同學，直言有興趣參加，盼可趁機增廣見聞及學好英文，但她認為計劃時間太短，擔心效果不似預期，亦憂慮名額太少，難以成功入圍。

由於出身清貧，她直言甚少機會外出「見世面」，平日足跡僅限旺角一帶，即使對跳舞、畫畫有興趣，家中亦無法負擔課外活動開支。貧窮限制想像，但她渴望探索世界，「如果能給我機會出去見識吓都好。」



政府推出「共創明teen」計劃，助中一至中三基層學生訂立目標，力爭上游。（梁鵬威攝）

童年無零用錢被同學取笑

今年14歲的李同學和母親相依為命，居於旺角的劏房單位，家中經濟收入有限。她提到，由於家貧，自幼已自覺「不同」，她讀小學時沒有零用錢，眼看其他同學可以購買零食，她只有羨慕份兒。同學間亦會互相比較，她曾被同學取笑其衣著「寒酸」，及只「食得起」快餐店的平價雪糕，亦未能如其他家境較好的同學般，隨家人到處遊歷。同學相約到主題樂園遊玩時，她只能婉拒，久而久之，被同學漸漸疏遠，並貼上「不合群」標籤。

李同學熱愛跳舞及畫畫，但家中清貧，難以長期負擔課外活動開支。（受訪者提供）

足跡局限旺角 熱愛跳舞畫畫但家中無法負擔

貧窮亦限制探索世界的機會。李同學對藝術甚有興趣，她小學時曾在校內參加跳舞班，並跟隨學校參加團體比賽奪獎，亦渴望學習畫畫，但家中清貧，難以長期負擔課外活動開支，結果無以為繼。

李同學現時正參與教會免費小提琴班，亦獲義贈小提琴作學習之用，小提琴老師不時提到遊歷歐洲、參觀眾多博物館的經歷，令她對對歐洲國家心生嚮往。「我好想周圍去看看，除非政府可以資助我們出去交流，去歐洲國家感受吓藝術氣息。」不過，她坦言，並不了解歐洲有哪些國家及其分別，甚至在香港也沒有留下太多足跡，平日只逗留旺角一帶，「我好想去派對房間體驗和朋友聚會的感覺，還想去溜冰、去多點香港不同的地方見世面。」李同學正參與勞福局的「兒童發展基金」計劃，並透過計劃儲蓄，盼未來可如願上畫畫班。

冀參與計劃 學好英文、增長見聞

「共創明teen」計劃即將接受報名，她表示會嘗試申請，「但2000個名額太少、一年時間亦不夠長」。她期望可成功入圍，參與不同活動擴闊視野，例如出席音樂會等，進一步接觸藝術領域，亦希望可參加英文班，提高英文水平。李同學坦言，自己英文基礎薄弱，但經濟拮据，無法長期上補習班，只好在課餘觀看英文影片及閱讀英文書，盼可打好英文基礎。

李同學曾跟隨學校出席音樂會，她希望可成功參加計劃，增長世面。（受訪者提供）

由政務司司長陳國基領導的「共創明Teen」計劃，將為二千名初中基層學生配對導師，盼可解決跨代貧窮，每名學生將獲一萬元資助，政府將向商界籌集資金。（梁鵬威攝）

政府將推出「共創明Teen計劃」，扶助弱勢基層初中學生，首批名額為2000人，為期1年，成功申請者可獲1萬元資助，將分兩期發放，每期5千元，每名學員亦獲配對一名義務友師，協助規劃人生及理財，亦可參與不同活動。

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