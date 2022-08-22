共創明teen｜官民商協作助劏房初中生上游　學社交禮儀、搭飛機

政府今（22日）公布，將推出以協助基層學生擺脫跨代貧窮為目標的「共創明teen」計劃，目標對象主要是基於劏房的基層中一至中三學生，名額2000個，試驗期一年。

負責領導計劃的政務司司長陳國基表示，冀助學員擴闊眼界，訂立人生目標，力爭上游，除獲配對「友師」指導外，亦有機會參與多項課外活動，包括社交禮儀班、參觀紀律部隊基地又或體驗乘搭飛機滋味。他強調，計劃非旨在灌輸政治意識，「想擴闊佢哋視野同增加經驗。」

他又指，今次非由政府公帑斥資，將邀請商界「出人、出錢、出力」，料反應熱烈，「未正式邀請，已經好多商界朋友話要提出資助。」



政府公布推出「共創明teen」計劃，東京奧運男子花劍金牌得主張家朗（左一），將擔任「星級導師」。（梁鵬威攝）

「共創明teen」計劃為期一年，學員需出席迎新活動，制定計劃前評估個人需要，以及參與人生及財務規劃等必修課程，亦可按個人需要或興趣自選活動，包括英文提升班、體育及樂器班、社交禮儀班等。

可參觀紀律部隊 到訪西九文化區

計劃亦將舉辦多項團體參觀活動，包括參觀衝鋒隊基地、消防及救護學院等，體驗紀律部隊工作，另可到訪公營機構例如體育學院、西九文化區等。

陳國基坦言，不少基層學童礙於家中經濟條件，甚少跨區參與課外活動，盼透過是次計劃擴闊視野，例如參觀科學園、數碼港、體育學院、西九文化區、港鐵、機場設施等，甚至是親身體驗乘搭飛機滋味。

▼8月22日 政府公布「共創明teen」計劃▼



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學員另獲配對「友師」作一對一交流，包括分享人生經驗，及協助制定個人發展和理財規劃，亦可安排其參觀「友師」的工作場所（「工作影子」，job shadowing) ，以探索未來志向，另雙方亦可透過會面、電話、社交媒體等，保持聯繫。

港府亦已成功邀請東京奧運男子花劍金牌得主張家朗、東奧女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音、杜凱琹及李皓晴等，擔任「星級導師」。陳國基強調，「友師」人選可由商界或專業團體推薦，亦會按學員心儀領域配對，「如果學生想做醫生，會配醫生跟佢。」他強調計劃非灌輸政治意識，「而是想擴闊佢哋視野同增加經驗。」

政務司司長陳國基強調，計劃非灌輸政治意識，「而是想擴闊佢哋視野同增加經驗。」（梁鵬威攝）

「如果學員孝順、顧家，覺得（筆錢）要拎畀父母用，我哋都好贊成」

合資格申請人可獲一萬元資助，將分兩期發放，每期5000元，用途不限，陳國基相信可用得其所，即使是用於補貼所屬家庭亦可，「如果學員孝順、顧家，覺得（筆錢）要拎畀父母用，我哋都好贊成，當然友師會教佢哋。」

陳國基又提到，計劃首階段名額為2000人，倘超額申請，會優先招募中三學生。他又強調，今次非由政府公帑斥資，將邀請商界「出人、出錢、出力」，料反應熱烈，「未正式邀請，已經好多商界朋友話要提出資助。」