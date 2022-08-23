9.29政總外衝突　11被捕男女暴動罪成　下月判刑

2019年9月29日有市民發起「全球反極權」遊行，遊行後大批示威者在政府總部外聚集，有人向政總掟汽油彈，警方出動水炮車和施放催淚彈。11名在暴動現場附近被捕的男女否認暴動罪受審，區域法院法官姚勳智今(23日)裁定他們罪名成立，並指當時暴動已發生一段時間，但各被告仍出現在該處，並非無辜或只是駐足觀看的途人。案件押後至9月9日判刑，期間待索取被告的多份報告，期間被告需還柙看管。



11名被告：張偉青（21歲，無業）、張凱欣（18歲，學生）、張銘彥（23歲，電腦技術員）、林卓軒（18歲，學生）、馮浩軒（26歲，文員）、何滿恆（19歲，學生）、鄭曉容（18歲，學生）、16歲姓梁學生、謝梓健（21歲，無業）、李穎欣（21歲，學生）及蘇家玉（21歲，學生）。11人被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外參與暴動。

張偉青及馮浩軒因確診新冠肺炎，今天缺席聆訊，兩人的案件押後至9月5日再訊。

有被告稱當日只是在場尋找失散的朋友 官指不可信

法官裁決指，辯方早前就暴動範圍提出爭議，並質疑未有證據證明眾被告曾作破壞社會安寧的行為。惟法官認為，涉案地點為示威者前往政總的主要路線，故認為該地點屬暴動範圍。

法官另指所有控方證人皆屬誠實可靠，但16歲梁姓被告、李穎欣自辯時，聲稱當日只是為尋找失散的朋友而到場的說法不可信，拒絕接納其口供。

指各被告是暴動群體的一部份 互相支持壯大聲勢

法官最後考慮到各被告當日被捕的位置，加上在暴動發生了一段時間後，他們仍以身上的裝束在現場逗留，故必然為暴動群體之一，絕非無辜、駐足觀看的過路人。各被告是暴動群體的一部份，互相支持壯大聲勢，終裁定所有被告罪成。

法官裁定被告罪成後，為所有被告索取背景報告，以及替21歲以下的被告索取教導所報告。

案件編號：DCCC239/2021