721白衣人案｜ 涉以拳頭及藤條施襲　六旬無業漢否認暴動等罪受審

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。一名涉案無業男被控暴動、有意圖而傷人兩罪，案件今（15日）在西九龍法院開審。控方案情指，被告於當日約晚上11時在元朗站內至少三度以拳頭及藤條等向他人施襲，又曾招手示意其他白衣人往月台前進。另據出入境紀錄，被告於當日下午近4時入境香港，翌日零時11分再經落馬洲離港。



63歲男子程偉明，報稱無業，被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪。控罪指他於2019年7月21日，在元朗地鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他們。

案件為區域法院案件，今在西九龍法院進行審訊。

被告程偉明否認暴動和有意圖傷人罪受審。(劉安琪攝)

曾有約70名白衣人在月台上聚集，襲擊月台上和列車內的人

控方案情指，當晚約10時許，有白衣人衝入港鐵元朗站的付費區，以藤條和木棍等襲擊黑衣人後離開。後來，再有約65名白衣人聚集在元朗站的付費區外，與付費區內的黑衣人發生口頭爭執，期間有白衣人用木棍等拍打閘機和玻璃團欄並襲擊黑衣人。白衣人其後跳入付費區位置襲擊黑衣人、記者和勸阻他們施襲的市民。

至約晚上11時，約20名白衣人進入元朗站，在非付費區向付費區的黑衣人潑液體、投擲水樽、投擲木棍、黃色告示牌和港鐵告示牌等。數分鐘後，大群白衣人衝入付費區，黑衣人隨即從跑上月台方向，白衣人緊隨其後，並用木棍、藤條及雨傘追打黑衣人。高峰時期，共約70名白衣人在月台上聚集，追打月台上的人士、指罵和襲擊列車內的人。直至11時14分，白衣人陸續經港鐵元朗站的不同出口散去。

被告涉以拳頭和用藤條施襲

控方指，被告被拍攝到當日曾參與事發前在鳳攸北街休憩處的「保衛元朗、保衛家園」聚集。被告後來進入元朗站並衝入付費區內，以拳頭及藤條對一名灰衣人施襲，之後至少兩度襲擊黑衣人。被告另曾在進入付費區後向其他白衣人招手示意往月台前進，他最後於晚上11時14分經G1出口離開地鐵站。

此外，承認事實指，被告自2020年11月17日起因本案被警方列為通緝人士，他其後於2021年8月12日經深圳灣口岸入境時被截停，並於同日被捕。

審訊明續。

案件編號：DCCC5/2022