9.29政總外衝突　警以水炮車催淚彈驅散未果　11被捕男女否認暴動

2019年9月29日有市民發起「全球反極權」遊行，遊行黎大批示威者在政府總部聚集，有人向政總擲汽油彈，警方發射水炮車液體及催淚彈驅散未果。在暴動現場附近被捕的11名男女否認暴動罪，案件今日（6日）開審。控方指，11名被告被捕時穿黑色裝束、攜有示威者常用裝備，認為他們曾參與暴動，起碼曾作協助或鼓勵的角色。



11名被告：張偉青（21歲，無業）、張凱欣（18歲，學生）、張銘彥（23歲，電腦技術員）、林卓軒（18歲，學生）、馮浩軒（26歲，文員）、何滿恆（19歲，學生）、鄭曉容（18歲，學生）、16歲姓梁學生、謝梓健（21歲，無業）、李穎欣（21歲，學生）及蘇家玉（21歲，學生）。11人被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外參與暴動。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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巨型橡筋作投射器向政總擲硬物

控方開案陳詞指，事發當日大批人士在銅鑼灣崇光百貨外集結，並遊行至金鐘政府總部，而下午4時許，示威者在政總外一帶聚集，有人向政總擲汽油彈及不同硬物，亦有人使用巨型橡筋作投射器向政總擲硬物，也有人使用鐳射光照向警方的拍攝鏡頭。

11名被告全以黑色裝束

期間警方發多次警告，不時發射水炮車液體及催淚彈，但示威者仍繼續進行暴動，而案中11名被告均在暴動現場附近被捕，他們被捕時均身穿黑色裝束，亦攜有示威者常用的物品，如手套、防毒面罩、護目鏡等。

案件編號：DCCC239/2021