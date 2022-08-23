詐騙營｜兩涉案男女被控串謀欺詐今提堂　還柙候訊

港人被騙「賣豬仔」往柬埔寨、緬甸等東南亞國家禁錮勒索越揭越多，警方早前就事件拘捕多人。一名被指為集團主腦之一的23歲男學生，以及一名涉在社交平台發招募工作貼文的27歲女財務秘書，各被控1項串謀欺詐罪，案件今(23日)在東區法院提堂。他們均毋須答辯，案件押後至10月17日再訊，讓警方進一步調查，期間兩人還柙看管。



兩案被告分別為張敏懷(23歲，報稱學生)，和岑夢詩(27歲，報稱財務秘書)。他們被控於本年7月，在香港某地方與與男子馬智豪及其他人，一同串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實地及虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲取100萬元泰銖的獎金，繼而禁錮吳錫明於緬甸，以騙子吳沛琳35530港元。

據悉，男事主於去年在網上認識一名女子，並和對方發展網戀。女子於本年向男事主訛稱，前往泰國可獲100萬泰銖，惟男事主到泰國後被禁錮和沒收手機。他的妹妹接獲電話，要求他支付贖金，以換取兄長獲釋。男事主最終獲釋，返港並入院接受治療。

涉案30歲無業男子馬智豪亦被控串謀欺詐罪，其案件昨日提堂，並押後至10月17日在東區法院再訊。

案件編號：ESCC1616、1618/2022

▼詐騙營內情況▼

