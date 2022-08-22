詐騙營｜港男困緬甸三個月自行脫困　求救入境處終經泰國抵港

東南亞詐騙案猖獗，有港人被「賣豬仔」遭禁錮當地。保安局今晚（22日）表示，一名港人早前向入境事務處求助男子，今日已安全由泰國回港。根據政府發布的圖片顯示，事主為一名中年漢，為《香港01》曾訪問的其中一名自行交贖金脫困的生還者，由記者協助他聯絡入境處尋求協助回港，他於晚上向記者報平安。



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保安局發言人表示，一名港人早前向入境處的「協助在外香港居民小組」求助，在外交部駐港特派員公署、中國駐泰王國大使館，保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日已安全由泰國回港。發言人引述事主表示，對於國家及特區政府的積極跟進及大力協助，迅速安全回港表示感激。

保安局副局長卓孝業今日表示，累計共有37宗求助個案，有14人已安全，11人已返港，該名中年漢是未返港的三人之一；其餘23人仍被禁錮，14人在緬甸，9人在柬埔寨。

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曾受訪稱經歷一生最黑暗 01協助聯絡入境處

事主早前接受《香港01》訪問，他化名L先生，是其中一名自行交贖金脫困的生還者。他曾被困緬甸詐騙營區三個月，形容「那段時間是我一生中，最黑暗的日子」。

記者協助L先生聯絡入境處尋求協助回港，其後入境處知悉事主後，免除其訂檢疫酒店，讓他可直接回港。

L先生抵港後，向記者報平安。

港人L先生（化名）一度被困緬甸詐騙營，營內有持槍的軍警，他要支付贖金後才能離開。（受訪者提供）

▼L先生所處緬甸詐騙營內情況▼



保安局發言人重申，高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家，被禁錮從事非法工作，並已成立專責小組跟進。目前專責小組的工作以救人為先，將協調政府部門為求助港人，提供一切可行的協助，令他們可安全回港。

保安局發言人呼籲，涉事市民可通過專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、或使用「入境處流動應用程式」，以網絡數據致電1868熱線或網上求助表格。

市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關人士能盡快安全回港。

▼詐騙營內情況▼

