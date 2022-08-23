詐騙營｜卓孝業：再多1宗港人求助累計38宗　17人已確認安全

港人被誘騙到東南亞國家「賣豬仔」個案愈揭愈多，保安局副局長卓孝業今日（23日）在電台節目上表示，截至今早再接獲多1宗相關求助個案，至今累計38宗，有17人已確認安全，當中12人已回港；其餘的21人人身自由仍然受限，其中11人身處緬甸，10人身處柬埔寨。



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熱線收280訊息 僅4則相關

卓孝業指，要確認求助港人實際位置有困難，但政府非常重視事件，專責小組正透過一切可行途徑與中國駐當地大使館聯繫，大使館正積極斡旋。他稱，港府同時亦透過國際刑警，與當地執法單位跟進情況。

他說，警方至今已在香港拘捕7人，全屬同一詐騙集團，但受害人經由不同方式被騙到東南亞國家，已回港的受害人在香港亦沒有接頭人，難言是否全部個案均與該詐騙集團有關。

另外他稱，入境處已增設WhatsApp熱線供港人求助，但收到的280多條訊息，僅4條與詐騙案有關，呼籲市民勿發出惡作劇訊息，以免影響求助的在外港人。

卓孝業。（資料圖片）

籲網戀要見真身

卓孝業提到，政府接獲的38宗個案中，有1宗屬網上情緣騙案，受害人與所謂「女朋友」網戀一年，從未見過對方真面貌，連相片也未曾見到，期間對方不斷向他借錢，又叫受害人開設銀行戶口，最後訛稱中了「獎金」請他到泰國遊玩，現時該名受害人已回港。他呼籲市民網戀時至少要「見下真身」，「起碼開個視像見下對方先……如果對方連視像都唔肯見你，呢個就相當可疑。」

卓又指，目前沒有出現旅客在東南亞國家街頭被帶走的個案，受害人全是事前已經與集團取得聯繫，由集團提供機票前往東南亞。他呼籲市民到當地如參加本地遊，應選擇可靠及有信譽的旅行社，亦應避免前赴緬甸北部及南部接近邊境的地方。他指，市民若遇上問題，可向本港駐曼谷經貿辦或中國駐當地使領館求助。

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