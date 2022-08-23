疫情｜增6654宗創新高　美雅幼稚園、英藝幼稚園等5校班級停課

疫情持續，本港今日（23日）新呈報6654宗確診創近日新高，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當中以BA. 5個案升幅快，呼籲市民盡快打齊三針。今日學校新呈報141宗個案，涉及108名學生，大部份來自幼稚園，有5間學校個別級班需停課，分別為九龍城美雅幼稚園、元朗英藝幼稚園、禮賢會元朗嬰兒院、大埔天主教聖保祿幼兒園，及深水埗協康會扶昌中心。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，新呈報6410宗本地個案，244宗輸入個案，據8月20日收集到樣本，懷疑BA. 4/5佔37.1%，懷疑BA.2.12.1佔9%，化驗所分析過去一周收到BA. 4/5樣本分類，懷疑BA.4有 12%，BA.5有88%，可見BA. 5佔大部份。

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



+ 14

張竹君又引述世界衞生組織指出，BA.5個案升得很快，已快過所有其他變異株，「似乎都係港趨勢，升勢都係咁，都係預期之內，同其他地方相似，希望大家見到現時形勢，如未打齊三針就盡快打，世衞報告提過，BA. 4/5的兩針免疫力冇對付之前病毒株咁好，但第三針會好好多，世衞嚟講係 （叫）加強劑，我哋係（叫）第三針，明顯將疫苗免疫力增多，特別是嚴重個案。」

▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



+ 7

另外，學校今日新呈報141宗個案，涉及81間學校，包括108名學生及33名教職員，分別來自57間幼稚園、10間小學、13間中學，及1間特殊學校，過去7日，有27間學校出現兩宗以上感染，個別班級需要停課，分別是九龍城美雅幼稚園T1英幼房，共有25位嬰兒，幼稚園昨開始放假，呈報9位學生及3名老師確診，其餘15位學生及2名老師檢疫。

元朗英藝幼稚園N1A班有23學生，陸續有7名學生確診；禮賢會元朗嬰兒院5班共有64位學生，其中3班有個案，分別是大早有6位，中早有12位，細早B班有 5位；大埔天主教聖保祿幼兒園N4C班有10名學生，當中2人確診；深水埗協康會扶昌中心的荷蘭房昨日有兩宗，今日英國房的12位學童，有名1老師及1學童確診，該特殊幼兒中心有3班，共43學生，累計4位確診，3班須停課一周。