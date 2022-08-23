何栢良：重症個案增屬意料之內　倡培訓護理員助院友每日核酸檢測

本港疫情回升，連續多日單日確診數字破6,000宗，住院人數破2,000人，亦陸續出現院舍爆發。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（23日）在電台節目表示，隨本港流行病毒株由BA.2轉為BA.5，確診人數增加，重症及入院個案增加屬預料之內。他指現時最大問題是「有針冇人打、有藥冇人食」，長者疫苗接種率不足、新冠口服藥派藥較少的情況令住院人數飆升，認為醫管局上游減重症工夫不足。

對於院舍爆發，他認為院舍檢測速度追不上疫情發展，建議可簡單培訓駐院護理員及註冊護士，進行每日核酸採樣。



何栢良表示，入院及重症個案增加屬預料之內，因香港流行病毒株由BA.2轉為BA.5，整體感染數字上升，雖然重症比例仍然較低，只有0.21%左右，但因基數增大，需要插喉個案會相對增加。

有針冇人打、有藥冇人食 醫管局上游減壓工夫不足

他擔心公立醫院服務會超出負荷，現時最大問題是「有針冇人打、有藥冇人食」，因目前80歲以上有十萬多人一針未打，或者已接種3針但已過期未打加強劑。現時住院的2,000多人中，有一半已接種三劑疫苗，不少長者不明白即使打3針，其抗體都會下滑；新冠口服藥60歲以上派藥率持續低迷，強調染疫初期食用口服藥可達9成預防重症，「醫管局做緊下游工作，上游減重症工夫唔夠。」

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年初染疫院友天然抗體跌 或未能中和BA.5

院舍爆疫方面，他稱，經過今年2、3月傷亡慘重，七成院友染疫，至今其天然抗體已跌得七七八八，若疫苗接種追不上，該些院友未必能有較高抗體水平去中和BA.5病毒，感染因而增加。

建議培訓駐院護理員及註冊護士 每日採樣做核酸檢測

何栢良稱，現仍有10%以上院友應接種第三劑疫苗但未打，研究顯示院友接種復必泰疫苗作為加強劑，成效遠較科興好。現時院舍檢測速度追不上疫情發展，快測靈敏度亦無核酸檢測高，建議駐院護理員及註冊護士經簡單培訓後，可做到每日採樣進行核酸檢測。

他又說，因各地已基本上取消入境檢疫限制，認為只要抵港人士已接種三劑疫苗，海外輸入個案風險較低，若本港機場有足夠能力應付人流，現時已可實施「0+7」檢疫安排，即不需酒店檢店，只需要7日家居醫學監測。

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