大埔淺月灣、倚龍山莊等逾20屋苑及大廈污水陽性　派24萬套快測包

本港新冠疫情未回穩，今日（23日）確診數字繼續突破6000宗水平。港府公布在觀塘、大埔及沙田三區，部份屋苑及大廈測出污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當局將向涉事三區的居民及工作人員，派發約24萬個快速抗原測試包。

今日新上榜受影響屋苑及住宅大廈涉逾20處，包括觀塘秀茂坪南邨、富華閣、曉光閣和曉明閣等，以及大埔區淺月灣一期及二期、聚豪天下、倚龍山莊、雅景花園等多棟豪宅，還有沙田區新翠邨、美田邨、美林邨等。



▼8月23日 部份污水陽性屋苑及大廈▼



港府發言人表示，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響屋苑及大廈如下︰

．觀塘區︰秀茂坪南邨、富華閣、曉光閣、曉明閣、曉華大廈、曉麗苑及清水灣道8號

．大埔區︰淺月灣一期及二期、聚豪天下、倚龍山莊、雅景花園、下坑、嘉豐花園及廣福道與懷仁街附近一帶住宅（見下圖）

．沙田區︰ 新翠邨、美田邨、美林邨、積存圍、大圍新村及大圍道與積輝街附近一帶住宅（見下圖）

當局提醒有關居民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

▼8月16日起強制檢測公告▼



+ 43

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。