港航貨運、空中快線直升機續牌至2027年　可辦指定航線載貨載人

空運牌照局今日（23日）表示，已向香港航空旗下的香港貨運航空及空中快線直升機的牌照續期申請，批出續期許可，有關牌照即日生效，至2027年到期，兩間公司期間可根據牌照，營辦指定航線，無限次往來香港國際機場，有關決定將於周五（26日）刊憲。



香港航空旗下的香港貨運航空續牌申請獲批。（資料圖片）

空運牌照局表示，根據香港貨運航空有限公司續期的牌照，可營辦編定航程的下列航線，在香港運載貨物或郵件，無限次往返香港國際機場，其牌照將於2027年4月19日到期（首末兩天包括在內），可營辦航線包括：

．達卡／長沙／杭州／上海／天津／鄭州／大阪／阿拉木圖／吉隆坡／新加坡／台北／曼谷／伊斯坦堡／河內／胡志明市／悉尼／墨爾本／列日／金奈／德里／雅加達／米蘭／東京／馬尼拉

至於空中快線直升機有限公司的續期牌照，則容許該公司營辦編定航程的下列航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場及其他領有牌照或政府的直升機場，其牌照將於2027年5月17日到期（首末兩天包括在內），可營辦航線包括：

．澳門／廣州／深圳