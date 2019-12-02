【香港航空危機】空運牌照局促改善財政否則或釘牌 12月7日前決定

空運牌照局今日（2日）表示，經審慎考慮香港航空當前的財政情況，為保障公眾利益，牌照局認為必須立即採取果斷的行動，避免香港航空的情況進一步惡化。當局表示，若香港航空未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局將會根據《規例》第15E條，採取進一步行動。在《規例》第15E條下，牌照局可撤銷或暫時撤銷牌照。牌照局會於2019年12月7日或以前公布有關決定。 民航處、運輸及房屋局同樣對港航的財政狀況表示極度關注，民航處表示或會撤銷其許可證。港航則回應指，知悉空運牌照局今天對其牌照附加的新條件，目前日常營運一切如常。

港航早前表示，一直面對充滿挑戰的經營環境，加上6月起香港持續發生的示威活動，影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。（資料圖片）

根據牌照局附加的兩項新條件，香港航空必須於限期或之前確保能夠注入牌照局訂定的資金（或提供令牌照局滿意的其他方案），以及提升並保持其現金及視同庫存現金至牌照局訂定的合理水平。

空運牌照局今日（2日）表示，牌照局在2019年11月29日的會議上，再次召見了香港航空的管理層，並聽取他們就公司最新財政狀況的陳情和解釋。牌照局在考慮香港航空最新的財政狀況後，認為該公司的財政問題已迅速惡化至嚴重影響其履行作為僱主支付薪酬的責任，以及香港航空能夠持續及定期提供牌照下的航空服務的可能性，情況令人極度憂慮。

因此，牌照局經仔細討論後，今日（2日）決定根據《規例》第15(2)(b)條，將牌照局過去一段時間以來要求香港航空達到的財政水平，附加為該公司牌照的條件之一。

當局表示，若香港航空未能於限期或之前根據牌照局的要求改善財政狀況，牌照局將會根據《規例》採取進一步行動。在《規例》第15E條下，牌照局可撤銷或暫時撤銷牌照。（資料圖片）

民航處：或撤《航空運輸企業經營許可證》

對於香港航空最新的財政情況，包括日前未能一次支付全數員工薪酬的問題，民航處表示十分關注，因此已於今日要求香港航空作為《航空運輸企業經營許可證》持有人，作出申述，確認它能否繼續嚴格按照法例規定營運。

視乎有關申述，民航處會就其許可證採取適當行動，包括但不限於更改、暫時撤銷或撤銷有關許可證。

視乎港航的申述，民航處會就其許可證採取適當行動，包括但不限於更改、暫時撤銷或撤銷有關許可證。（資料圖片）

運房局：非常不滿及極度關注

運房局回應指，對香港航空一直未能大幅改善財政情況表示非常不滿及極度關注，並要求管理層盡快務實解決財政問題。運房局認同牌照局的決定，認為香港航空必須認真面對問題並盡最大努力在限期前符合牌照局的要求，以防止情況進一步惡化以及保障公眾利益。運房局並同時提醒香港航空必須在牌照局有進一步決定之前，繼續根據機票條款為乘客提供服務。

港航：一切如常

香港航空發言人回應指，知悉空運牌照局今天對其牌照附加的新條件，目前日常營運一切如常，並會繼續致力為客戶提供安全的飛行服務，由於香港社會動盪造成旅遊需求疲弱，並繼續影響香港航空的業務和收入，已在未來數個月減少運力和航班，並進一步整固其網絡。

香港航空正積極與股東及其他持份者溝通以滿足空運牌照局的最新要求，並會繼續為顧客提供專業服務。