港生北上升學謹記8.26前交表申請入境便利措施　各項須知逐一拆解

教育局今日（23日）表示，政府與內地商討便利本地學生到內地升學，包括香港學生將納入「人文關懷」通道及增加航班並容許學生優先訂票，學生須於本月26日前填妥電子申請表格，以便政府整理資料、核實身份並作出安排。



填寫電子申請表格時，學生須提供身份證、回鄉證及入學或學生身份證明等，資料獲核實後便會收到電郵通知。教育局副秘書長李忠善提醒，學生提交表格前應先核對資料，尤期是最遲須出發前往內地的日期，以免耽誤行程。



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教育局在網上提供內地高校港生入境內地便利措施電子申請表格，申請者須為已獲內地高等院校錄取的香港學生，所提供的資料將被政府用作處理、核實、審核資格及查證用途，亦會被發送至內地政府相關部門，以作審核資格及為申請者安排入境便利。

學生填寫表格時，需提交一般個人資料、身份證及回鄉證的號碼，亦需要提供內地目的地、院校名稱及入學或身份證明。另外，學生需要表明打算經陸路或是航空入境，以及最遲出發日期。

李忠善提醒，學生應自行填寫表格，以免個人資料外洩，學生亦應清楚檢實資料，尤其是最遲須出發的日期。（盧翊銘攝）

教育局：核對清楚最遲須出發的日期

當學生填妥資料後，須作出聲明指就提供的一切資料，聲明真實無訛。教育局副秘書長李忠善提醒，學生應自行填寫表格，以免個人資料外洩，學生亦應清楚檢實資料，尤其是最遲須出發的日期。遞交表格後申請人亦應不時查看電郵戶口，以免延誤，又指如在入境便利安排方面有任何結果，通知期可能會非常短促，最遲出發前一日通知，學生應預先作好隨時起行的準備。

提交表格後，教育局會盡快通過電郵通知學生。陸路口岸方面，教育局整理資料後，會將資料轉交至內地當局完成核實安排，之後會再通知教育局已完成核實，教育局便會發出電郵通知學生，學生即可依電郵指示領取人文關懷名額及預約隔離酒店。

航空口岸方面，同樣在內地部門核實資料後，教育局會發送電郵通知學生，學生可向航空公司聯繫以優先訂票，另外，亦會視乎航班地點的學生數目增加航班，以增加供應。

香港學生赴內地升學特別安排申請查詢：

nbs@edb.gov.hk

whatsapp/wechat: 5191 3760

熱線:3698 4466



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