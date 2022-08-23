教育局助港生北上開學　8.26前填表申請　可優先訂票返內地

疫情影響中港兩地通關，但9月開學在即，仍有不少於內地升學的香港學生因未能抽中「健康驛站」，或因交通問題等原因，返回內地開學或受阻。教育局局長蔡若蓮今日（23日）公布，已與內地不同部門協商，協助本港學生入境內地以入讀高等院校的措施。

其中，政府會推出一份特定表格，有需要返回內地的學生，只要填妥個人資料，經整理及協商內地部門後，「急事急辦」之下會盡快處理，「同學都要做好隨時起行嘅準備。」而廣東省亦會將香港學生納入「人文關懷」通道，增加學生可返回內地的機會。



8月23日 蔡若蓮宣布協助港生返內地升學特別安排



教育局局長蔡若蓮表示，政府關注港生會到內地求學，已與內地有關部門聯繫，會透過多管齊下方法協助，包括港澳辦會負責協調。

她提到，廣東省已將香港學生納入陸路通道「人文關懷」的配額，換言之，可增加香港學生回內地的通關配額。此外，往返內地的航班亦會增加，有需要北上返學的學生，可以優先訂機票。蔡若蓮又指，已與澳門政府商討，有需要時可助港生取道澳門返回內地。

倘若香港學生真的未能及時往回內地，港府要通報內地院校，對方亦會保留入學資格，甚至作出網課安排。

「急事急辦」 已填表學生應「隨時起行」

政府推出一份特定表格予需要返回內地的學生填寫，呼籲本周五（26日）前填妥，政府收到表格後會整理資料、核實身份並作出安排，與內地商討協調。當港府接獲內地通知後，會再通知相關學生，蔡若蓮強調今次是「急事急辦」，促請學生及早填表及作好「隨時起行」的準備。

香港學生赴內地升學特別安排申請查詢：

nbs@edb.gov.hk



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