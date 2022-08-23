350港生赴內地開學遇困難　工聯會轉介80學生經港珠澳大橋返內地

即將踏入9月開學季節，不少赴內地升學的港生，因未能抽中內地「健康驛站」，或因交通問題等原因返回內地遇困難，憂開學受阻。

工聯會立法會議員梁子穎表示，該會與內地港生組織星學匯合作，共接獲350宗求助個案，部份學生8月初至今，仍未抽中驛站名額；部份港生情況亦較緊急，或需出席入學試，一旦缺席可能要休學。

梁續稱，工聯會與港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）商討後，昨日及今日（22日及23日）已特別為抽中驛站名額的香港學生，預留40個名額，以便乘坐金巴經港珠澳大橋前往內地。



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梁子穎今早在電台節目表示，星學匯接獲350宗港生無法返內地開學的求助個案，有學生情況較為緊急，或需要出席入學試，一旦缺席可能要休學一年；亦有學生即將畢業，憂影響其上學情況。

抽中驛站但買不到金巴車票 金巴為港生預留80名額

梁指出，有學生雖然抽到驛站名額，並需經港珠澳大橋返內地，惟預約不到金巴，故工聯會與金巴商討後，金巴昨日及今日分別預留40名額供港生返回內地；至於第二批的40名學生，將於今日下午會到大橋香港口岸接受核酸檢測，通過檢測後會乘坐傍晚6時班次前往內地。

梁子穎 。（鄭子峰攝）

倡設臨時部門統籌 掌握需返回內地的港人資料

內地「健康驛站」一位難求，梁子穎指，目前需靠港府與內地部門合作，希望港府做多一步，設立臨時部門統籌，先掌握需返回內地的港人資料，人性化處理緊急情況，如學生及一些探親探病個案，單靠「抽籤搖號」未能分辨緊急個案。

包機未有消息 倡接送港生到深圳轉機

至於有指港府有意包機送學生到內地開學，他稱，暫未有涉及包機的進一步消息，而學生就讀的院校遍及天津、福建及北京等地，未知港府是否願意設包機。梁建議當局可想方法接送港生先到深圳，再於內地轉機往其他省市，做法較為便捷。