常委涉拒交資料案　控方引述調查指支聯會是外國代理人

支聯會前副主席鄒幸彤及另4名常委，被指未有遵從《國安法實施細則》發出的通知，向警方國安處提交資料，其中兩名常委梁錦威、陳多偉早前承認控罪，被判囚3個月。餘下3名被告否認控罪，案件今（23日）開審。控方引述有關支聯會的調查報告內容，透露有6個組織及一人士與支聯會聯繫，但未有提及該組織及人士身份，而報告結論為支聯會是外國代理人。鄒其後指出，該報告因受「公眾利益豁免權」保護，內容遭大幅遮蓋，導致辯方盤問有困難。控方初時認為，現時披露的內容足以供辯方盤問，後改口指需時審視該報告，考慮其中哪些資料能披露予辯方。案件押後至周四（25日）續。



負責調查支聯會的國安處署理高級警司洪毅供稱，他於去年7月25日收到一份有關支聯會的調查報告，提及支聯會的背景、過往活動，及與其他政治組織的聯繫，而報告結論為支聯會是外國代理人。控方未有在庭上讀出報告內害，僅要求洪依照段落編號逐一自行閱讀及確認，並提及有 6 個組織及一名人士與支聯會聯繫，洪對此一一表示同意。

鄒幸彤指控方大幅度遮蓋調查報告內容 難以盤問

親自出庭抗辯的鄒幸彤隨後指出，控方既依賴調查報告提告，但法庭早前卻據「公眾利益豁免權（PII）」，批准控方大量幅度遮蓋報告內容，導致辯方難以盤問。鄒故要求至少披露控方曾引用的報告內容予辯方，以達至公平審訊。惟控方則指報告內容受PII保護，且他們已披露支聯會和 6 個組織有聯繫，辯方已可就此作出盤問。

控方午後表示，他們需時審視涉案受PII保護的報告，以考慮哪部分內容必須披露予辯方，羅官遂押後案件至周四（26日）續。

5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

案件編號：WKCC3633/2021