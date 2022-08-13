前支聯會副主席蔡耀昌今出獄 將繼續工作服務基層市民
撰文：麥鍵瀧
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前支聯會副主席蔡耀昌因前年6月4日集會，被控參與和煽動未經批准集結，去年底判囚12個月，經扣減刑期後今早（13日）從石壁監獄出獄。多名民主黨成員及親友等今早約10時在東涌等候迎接，蔡耀昌其後手持書本等個人物品現身，他指近年香港經歷巨大改變，目前困難和危機仍未過去，希望港人勇於面對逆境。
民主黨主席羅健熙、民主黨前主席劉慧卿、街工前立法會議員梁耀忠、民主黨成員張文光等人今早到場迎接蔡耀昌出獄，並送上鮮花。蔡耀昌稱在被囚的8個月裏，一直透過報紙和收音機新聞了解香港的時事發展。他說，近年香港經歷巨大改變，要面對的困難和危機仍未過去，寄望港人能面對逆境，尋找最好的出路。
出獄後，他說沒有離港的打算，又指香港是自己的出生地，未來會將時間投放於工作上，為基層人士服務。
回想獄中生活，蔡耀昌稱每日都會以運動打發時間，被囚8個月裏減磅約6公斤，經常運動亦變更健康。另外，在空閒時間亦會閱讀，在獄中已閱讀過百本書，當中不乏中外歷史和發展史，令自己對現時局勢有更充實的了解和認識。
蔡耀昌說，在囚的日子，經歷過嚴寒和酷熱等嚴峻天氣，感到很大煎熬。他認為監獄的環境和設施仍有改善的空間，他認為被監禁已是一種懲罰，不應該再有其他不恰當的對待。
前年警方以疫情為由禁止六四燭光晚會，但仍有大批人士到維園聚集，包括支聯會和部份民主派人士。其後有參與聚集的26位人士被檢控，經審訊後各人被判處入獄4至14個月不等的刑期。
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